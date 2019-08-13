吉野裕行加盟《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》



动画的制作公司京都动画在7月18日遭到了故意纵火，多名员工在火灾中身故。不过这部动画将按照原定计划于今年9月在剧场上映。动画原定上映两周，现延长为上映三周（2019年9月6日～9月26日）。



动画也如期于8月3日～4日的德国曼海姆举办的“AnimagiC”上举办全球首映。

