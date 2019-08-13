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吉野裕行加盟《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》

资讯 十月轻舞 2019年08月13日 19:14


　　TV版动画《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》公布了动画的一名新追加声优，吉野裕行为出入苦多朗配音。

 吉野裕行加盟《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》 资讯 第1张

　　出入苦多朗是纱仓响参加的“好厉害！偶像公开甄选”的制作人。

 

吉野裕行加盟《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》 资讯 第2张

吉野裕行加盟《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》 资讯 第3张

　　《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？（日语：ダンベル何キロ持てる？）》改编自三肉必起·牙霸子原作、MAAM作画的日本漫画作品。漫画于2016年8月5日起在小学馆里Sunday开发的手机应用程序MangaONE、网络漫画平台里Sunday连载中，单行本目前共6册。此外该作品与原作者的另一部网络漫画《求道之拳（求道の拳）》和正在连载中的《拳愿阿修罗》都有共同的世界观。

 吉野裕行加盟《肌肉少女：哑铃，能举多少公斤？》 资讯 第4张

STAFF

原作：三肉必起·牙霸子

作画：MAAM

监督：山崎光惠

系列构成・脚本：志茂文彦

角色设计：菊池爱

动画制作：动画工房

制作：SIVERMAN GYM

 

CAST

纱仓响 cv 菲鲁兹·蓝

奏流院朱美 cv 雨宫天

上原彩也香 cv 石上静香

吉娜·波特 cv 东山奈央

立花里美 cv 堀江由衣

街雄鸣造 cv 石川界人

旁白 cv 玄田哲章

出入苦多朗cv吉野裕行

       

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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