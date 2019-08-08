《和平精英》浐灞精英挑战赛开赛，浐灞电竞集结号吹响，邀你来战

8月10日，炎炎夏日，一场期待已久的狂欢即将热力上演！

光子工作室群打造的军事竞技体验手游《和平精英》系列赛事2019西安地区首站——《和平精英》浐灞精英挑战赛火爆开启。

想要荣誉吗？想要奖金吗？想要礼品吗？

号角已然吹响，究竟谁能拔得头筹我们拭目以待！





关于赛事

《和平精英》为光子工作室群打造的军事竞技体验手游，以联合军事演习为故事背景，从画面、地图、射击手感等多个层面，为玩家全方位打造出极具真实感的军事竞赛体验。本次大赛是专门为和平精英策划的项目，让你现场感受电竞项目的操作快感和无限魅力。

比赛模式

1、正式赛模式：正式赛默认四人游戏模式，海岛地图，BO1





2、娱乐模式：极速对决模式，30人以下选择极速对决,BO1





积分规则

1、 生存排名分数

2、 淘汰分数

总积分=淘汰分数+生存排名分数

更多赛事规则及赛场行为规范详见选手报名守则及报名渠道说明

赛事奖励

只要你身怀绝技，只要你敢参与，就有机会获得丰厚奖励！

冠军：5000元奖金/奖杯/奖牌

亚军：2000元奖金/奖杯/奖牌

季军：1000元奖金/奖杯/奖牌

到场的所有玩家，也有机会获取赛事专属玩家福利！

赛事时间

8月10日 上午10点选手开始签到

赛事地点

陕西省西安市浐灞生态区砂之船（西安）奥莱LG层中心广场





赛事报名渠道

报名采取网络报名模式，扫描下方二维码填写个人信息即可参与报名





关于浐灞生态区电竞

自从2018年电子竞技成为亚运会表演项目以来，电子竞技产业发展迅猛，逐步成为了一项面向青年大众的体育娱乐活动，带动了整个数字泛娱乐产业的发展。在此大环境下，西安浐灞生态区首次引入电竞赛事，以《和平精英》赛事为开端全面吹响浐灞电竞集结号，未来浐灞生态区将举办更多的电竞泛娱乐活动，汇聚人气打造电竞爱好者的梦想之地。

为大力发展电竞产业，西安浐灞生态区依托会展、旅游、生态等区位优势，在引入孵化电竞赛事、建设电竞泛娱乐载体、助力电竞企业发展、营造区域电竞文化氛围、扶持战队俱乐部、打造电竞青训基地等方面制定了多项产业政策，为“电竞+泛娱乐”的产业发展提供坚实有力的基础。

号角已然吹响，是时候展现一波真正的实力了！

赛事时间：2019年8月10日

赛事地点：陕西省西安市浐灞生态区砂之船（西安）奥莱LG层中心广场