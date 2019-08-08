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动画《球咏》公开前导视觉图等情报

资讯 菜菜 2019年08月08日 01:23

マウンテンプクイチ 在「Manga Time Kirara Forward」上连载的漫画作品《球咏》即将推出动画版。官方日前公开前导视觉图与制作团队情报，预计2020年春季播放。

动画《球咏》公开前导视觉图等情报 资讯

初中时期，棒球部投手武田咏深，因为捕手接不住而不能在比赛中投出魔球导致初战败北，抱着遗憾升入了棒球部停止活动的新越谷高中。在那里，咏深再会了自己的青梅竹马山崎珠姬，全身心投入捕手的珠姬，接住了咏深全力投出的一球。


【制作团队】

监督：福岛利规

系列构成：待田堂子

人物设计：菊田幸一

动画制作：studio A-CAT


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