动画《神田川JET GIRLS》宣传片、声优、制作人员公布

周四（8月1日），TV版动画《神田川JET GIRLS》在其官方网站开始播放动画的第一部宣传片，同时也公布了动画的声优和制作人员。









第一部宣传片







动画主要声优如下：



波黄凛：篠原侑

蒼井ミサ：小原莉子

紫集院かぐや：田所あずさ

満腹黒丸：洲崎綾

パン・ツウィ：大久保瑠美

パン・ティナ：大空直美

ジェニファー・ピーチ：Lynn

エミリー・オレンジ：ファイルーズあい

白石マナツ：安済知佳

緑川ゆず：前田佳織里

環楓花：朝井彩加

翠田いのり：内田彩



动画主要制作人员如下：



原作：KJG BOOSTERS

原案：高木謙一郎

監督：金子ひらく

シリーズ構成：雑破業

キャラクター原案：鳴子ハナハル

キャラクターデザイン：宮澤努

マシンデザイン：麦谷興一（CHOCO）、山本七式（SUDACCI）

音楽制作：ランティス

プロデュース：EGG FIRM

アニメーション制作：ティー・エヌ・ケー

製作：KJG PARTNERS



动画计划在今年10月播出。



《神田川JET GIRLS》是角川 X Marvelous X EGG FIRM的多媒体企划。游戏《神田川JET GIRLS》由Marvelous和Honey∞Parade Games开发，游戏平台是PS4。企划主要是关于美少女水上摩托竞速的。





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