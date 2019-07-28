日本SF至高权威第50届“星云奖”揭晓 刘慈欣《圆》获最佳海外短篇奖

日本第50届“星云奖”获奖名单公布，漫画类《少女终末旅行》获奖，影视类动画《SSSS.GRIDMAN》获奖，海外短篇类中国科幻作家刘慈欣的《圆》获奖。
日本“星云奖”与1970年创立，是日本历史最为悠久的科幻作品奖项。每年举办一次，由日本科幻大会的参加者投票，从上一年度内完结的科幻作品中选出获奖者。奖项设置为日本长篇小说、海外长篇小说、日本短篇小说、海外短篇小说、影视、漫画、艺术、非小说、自由共9大项。
全部获奖作品：
【日本长篇】
《零号琴》（『零號琴』）飞浩隆
【日本短篇】
《暗黑声优》（『暗黒声优』）草野原々
【海外长篇】
《机甲武士帝国》（《Mecha Samurai Empire》）Peter Tieryas
【海外短篇】
《圆》刘慈欣
【影视部门】
动画《SSSS.GRIDMAN》 导演：雨宫哲
【漫画部门】
《少女终末旅行》（『少女终末旅行』) つくみず
【艺术部门】
《巨神降临》(『巨神降臨』) 加藤直之
【非小说部门】
《筒井康隆，自作谈》(『筒井康隆、自作を語る』) 筒井康隆
【自由部门】
日本隼鸟2号探测器成功着陆小行星“龙宫”(2018年9月)
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