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日本SF至高权威第50届“星云奖”揭晓 刘慈欣《圆》获最佳海外短篇奖

资讯 十月轻舞 2019年07月28日 11:13

　　日本第50届“星云奖”获奖名单公布，漫画类《少女终末旅行》获奖，影视类动画《SSSS.GRIDMAN》获奖，海外短篇类中国科幻作家刘慈欣的《圆》获奖。

 日本SF至高权威第50届“星云奖”揭晓 刘慈欣《圆》获最佳海外短篇奖 资讯 第1张

　　日本“星云奖”与1970年创立，是日本历史最为悠久的科幻作品奖项。每年举办一次，由日本科幻大会的参加者投票，从上一年度内完结的科幻作品中选出获奖者。奖项设置为日本长篇小说、海外长篇小说、日本短篇小说、海外短篇小说、影视、漫画、艺术、非小说、自由共9大项。

 日本SF至高权威第50届“星云奖”揭晓 刘慈欣《圆》获最佳海外短篇奖 资讯 第2张

全部获奖作品：

【日本长篇】

《零号琴》（『零號琴』）飞浩隆

 

【日本短篇】

《暗黑声优》（『暗黒声优』）草野原々

 

【海外长篇】

《机甲武士帝国》（《Mecha Samurai Empire》）Peter Tieryas

 

【海外短篇】

《圆》刘慈欣

 

【影视部门】

动画《SSSS.GRIDMAN》 导演：雨宫哲

 

【漫画部门】

《少女终末旅行》（『少女终末旅行』) つくみず

 

【艺术部门】

《巨神降临》(『巨神降臨』) 加藤直之

 

【非小说部门】

《筒井康隆，自作谈》(『筒井康隆、自作を語る』) 筒井康隆

 

【自由部门】

日本隼鸟2号探测器成功着陆小行星“龙宫”(2018年9月)

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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