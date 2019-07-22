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《新．福音战士剧场版：||》公开最新特报影片
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菜菜
2019年07月22日 00:00
将在2020年上映的《新．福音战士
剧场版
：||》日前正式公开了第二波特报影片。片中出现了贰号机及其他主要角色。
虽然本片中曝光了更多新的片段，但是较为分裂破碎，尚未能整理出完整的故事情节。
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动画《超人高中生们即便在异世界也能从容生存！》公开新视觉图及宣传影片
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