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诹访部顺一、山下大辉、沼仓库爱美加盟TV动画《No Guns Life》

资讯 十月轻舞 2019年07月19日 13:25


　　根据日本漫画家乌丸匡原作漫画改编的同名TV动画《No Guns Life》（又名《非枪人生》）将于10月开播，主要卡司公开。

 诹访部顺一、山下大辉、沼仓库爱美加盟TV动画《No Guns Life》 资讯 第1张

　　故事主角，头部可以化作手枪的男子乾十三由诹访部顺一配音，十三所保护的少年荒吐铁朗由山下大辉配音，扩张技师玛丽·斯坦博格由沼仓库爱美配音。《非枪人生》以科幻的架空世界观为中心，以冷硬派（Hard-boiled）的风格，讲述了一系列热血格斗故事。原作漫画起先是在集英社旗下发行的月刊漫画杂志《ULTRA JUMP》于2013年7月19日的八月号上刊载的短篇漫画，获得好评后，于2014年9月19日的十月号上开始正式连载。

 诹访部顺一、山下大辉、沼仓库爱美加盟TV动画《No Guns Life》 资讯 第2张

故事内容

　　在旷日持久的世界大战后，城市中遍布着出于不同原因而接受了机械化改造的人类，这些人被称为“扩张者”。与此同时，扩张技术的开发方，科技公司“贝琉连”也因战争对高科技兵器与扩张改造的需求而迅速膨胀，成为了一手遮天的巨型企业，操控着整个城市。

　　随着扩张技术的发展，扩张者与普通人类之间逐渐产生了隔阂，也出现了许许多多的摩擦，由于过度改造而获得强大力量的“过剩扩张者”开始引发一系列社会问题，成为了威胁社会稳定的重大隐患。因此，政府下辖的复兴厅设立了名为EMS（扩张者对策局）的机构用以管理与扩张者相关的事务，与称霸一方的贝琉连形成了暗中联系又相互牵制的微妙局面。

　　在混乱的社会秩序中，故事的主角，以一把左轮手枪作为头部的过剩扩张者——乾（qián）十三以“处理屋”的身份活跃在城市中，负责接受委托并处理与扩张者相关的各种棘手案件，以此过着行走于刀尖之上的生活。而这样的生活，因为一次别有隐情的“绑架案件”发生了变化……

 

 诹访部顺一、山下大辉、沼仓库爱美加盟TV动画《No Guns Life》 资讯 第3张

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


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