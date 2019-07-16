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剧场版动画《HELLO WORLD》预告片公开

资讯 十月轻舞 2019年07月16日 13:23


　　伊藤智彦担任监督，动画公司 Graphinica 负责制作的剧场版动画《HELLO WORLD》，公开了预告片，电影将于预计2019年9月20日在日本上映。

 剧场版动画《HELLO WORLD》预告片公开 资讯 第1张

　　预告片由北村匠海特别录制的旁白开始。北村匠海配音的主人公坚书直实与自称从10年后的未来穿越而来的自己“ナオミ”相遇的场面，告知女主角琉璃遇到车祸的场面等在预告片中出现。音乐由为了本作特别组成的2027Sound负责，集结了OKAMOTO'、Official髭男dism、Nulbarich、OBKR、Yaffle、STUTS、BRIAN SHINSEKAI等同年龄层的音乐家们。主题曲由OKAMOTO'S、Official髭男dism、Nulbarich演唱。

 剧场版动画《HELLO WORLD》预告片公开 资讯 第2张

剧情简介


《HELLO WORLD》是一部谁都未曾接触过的新世界观的动画，领导着现代影像业的精英组成的制作阵容阵容，谁都知道的风景、情景、光景，用谁都不知道的映像美、故事和矢量描绘出来。

在那里等待着的，是谁都经历过的等身大的痛苦、心跳加速与难过的速写，探寻着无人体验过的遥远的自己。

交错的未来和现在，“我”和“他”和“她”，都市的记忆，最后的使命。

你捡起并握在手中，全新式的动画诞生了。

用谁都不知道的映像美和故事和矢量，被描绘出来。

新的世界，看，现在，打开了。

 剧场版动画《HELLO WORLD》预告片公开 资讯 第3张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


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