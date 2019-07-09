Hi, 请登录

漫改真人《学园爆笑王》主题曲由B’z演唱

资讯 十月轻舞 2019年07月09日 10:43

　　根据日本漫画家森田真法原作的搞笑校园热血漫画《学园爆笑王》改编的同名真人版日剧的主题曲确定为B'z的新曲「きみとなら」。

 漫改真人《学园爆笑王》主题曲由B’z演唱 资讯

B'z

　　「きみとなら」是一首力量与清爽兼备的中速歌曲。歌词“我们一定不会分开吧”“不会输给任何人的 超级灵魂伴侣”等体现了与重要的人之间关系的羁绊。

 

　　《学园爆笑王》（日语：「べしゃり暮らし」）2005年开始在《周刊少年Jump》开始连载、2007年移籍《周刊Young Jump》，连载至2015年5月28日，故事以校园漫才为题材，描绘了一段热血青春，单行本19卷发售中。7月27日真人版日剧将开播，间宫祥太朗、渡边大知主演。

 

　　故事讲述主角上妻圭右目标是成为学园爆笑王，无论何时何地，只要找到题材就尽量搞笑，逗得身边人都很开心，然而有天他因为一件小事惹恼校内最受女生欢迎的玉木，对方联合校内的小混混威胁学生不能因为上妻的搞笑而笑，让上妻怀疑自己的搞笑能力。之后上妻遇上从关西转校过来的辻本润，对方是前搞笑艺人，因为和拍档意见不合而解散独自上京。二人相遇后组成搞笑团体，在追逐梦想的路上他们历经加入专门培训所训练、比赛征选等过程，从中带出日本搞笑业界的生态，还有搞笑艺人背后所付出的努力与竞争。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论