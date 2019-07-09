漫改真人《学园爆笑王》主题曲由B’z演唱

根据日本漫画家森田真法原作的搞笑校园热血漫画《学园爆笑王》改编的同名真人版日剧的主题曲确定为B'z的新曲「きみとなら」。

B'z

「きみとなら」是一首力量与清爽兼备的中速歌曲。歌词“我们一定不会分开吧”“不会输给任何人的 超级灵魂伴侣”等体现了与重要的人之间关系的羁绊。

《学园爆笑王》（日语：「べしゃり暮らし」）2005年开始在《周刊少年Jump》开始连载、2007年移籍《周刊Young Jump》，连载至2015年5月28日，故事以校园漫才为题材，描绘了一段热血青春，单行本19卷发售中。7月27日真人版日剧将开播，间宫祥太朗、渡边大知主演。

故事讲述主角上妻圭右目标是成为学园爆笑王，无论何时何地，只要找到题材就尽量搞笑，逗得身边人都很开心，然而有天他因为一件小事惹恼校内最受女生欢迎的玉木，对方联合校内的小混混威胁学生不能因为上妻的搞笑而笑，让上妻怀疑自己的搞笑能力。之后上妻遇上从关西转校过来的辻本润，对方是前搞笑艺人，因为和拍档意见不合而解散独自上京。二人相遇后组成搞笑团体，在追逐梦想的路上他们历经加入专门培训所训练、比赛征选等过程，从中带出日本搞笑业界的生态，还有搞笑艺人背后所付出的努力与竞争。

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