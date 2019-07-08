动画《八男？别闹了！》首部宣传片播出，视觉图解禁

周六（7月6日），Frontier Works在其“Anime Expo”摊位播放了动画《八男？别闹了！（日语：八男って、それはないでしょう!）》首部宣传片。





动画《八男？别闹了（日语：八男って、それはないでしょう！）！》改编自日本小说家Y.A创作的同名轻小说。轻小说最初发表于小说投稿网站“成为小说家吧”。这部轻小说是该网站累计前十名的超人气连载小说。网络版已于2017年3月25日完结，仅保留番外篇更新。文库版10.5卷开始增加网络版没出现过的加笔短篇连载中。漫画版于角川书店旗下网络平台ComicWalker连载中。



剧情简介



一宫信吾是个平凡的二十五岁上班族。某天早上一觉醒来，却发现自己换了一个截然不同的人生！他置身仿佛欧洲中世纪的魔法异世界，一个下级贵族的家庭里，并转生为五岁男孩。然而他并非从此过着养尊处优的日子，因身为贫穷贵族排行第八的儿子，不但无法继承家门和领地，连吃不吃得饱都成问题，还得学习魔法自力更生才行……





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