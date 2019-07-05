世界级动漫IP《奔跑吧！队长小翼》中国首展上海站燃情开幕！

7月5日，由日本集英社官方授权，上海新世界大丸百货、上海尊安同恒文化创意发展有限公司联合主办的《奔跑吧！队长小翼》中国首展在上海新世界大丸百货激燃开幕，展览主办方在上海威斯汀大酒店举办了盛大的开幕仪式!日本驻中国领事馆大使、《队长小翼》原作者高桥阳一老师、日本集英社官方代表、上海新世界大丸百货及上海尊安同恒文化创意发展有限公司相关领导、上海绿地申花足球俱乐部相关官员出席了开幕仪式，共同为展览揭开序幕！

《队长小翼》是日本泰斗级漫画大师高桥阳一的代表作，是日本能踢进世界杯的“功臣”之一。自出版以来，在日本引起热度空前的足球效应，主人公大空翼和日向小次郎、若林源三等一群足球小将们的热血，勇于拼搏、团结合作的足球精神，被足球人一代代传承。

其影响力不仅是在日本，在亚洲、欧洲等地区都掀起了空前热潮，甚至于很多的世界著名球员如齐达内、亨利、梅西、卡卡、托雷斯、J罗等，都是《队长小翼》的铁杆粉丝。而里约奥运会《东京八分钟》里首位登场的日本动漫角色便是队长小翼—大空翼！

继日本《队长小翼》展览成功举办之后，展览中国首站的策划、设计及呈现的每一个环节皆由《队长小翼》原作者—日本泰斗级漫画大师高桥阳一老师亲自监修，保障了展览的高品质呈现！

最值得一提的是，高桥阳一老师在开幕式现场向到场嘉宾及媒体亲自展现手绘艺术，以此感谢中国粉丝对于《队长小翼》的喜爱和支持！高桥阳一老师的手绘作品将在展览期间向所有公众开放，对于《队长小翼》忠实粉丝来说无疑具有巨大吸引力。同时，7月5日下午数百名粉丝齐聚威斯汀大酒店，参加了高桥阳一老师的粉丝见面会。高桥阳一老师一一为粉丝签名并与大家合影留念，实则为忠实粉丝们带来了巨大惊喜！

本次《奔跑吧！队长小翼》中国首展亮点十足抢眼！

高桥阳一老师的亲笔手稿将在现场展示；策展人精挑细选，独家内部设定稿分区展现；

100%还原大空翼&若林源三对决、倒挂金钩等精彩场景

现场沉浸式巨幕投屏，震撼重温《队长小翼》里无数个激燃瞬间

高桥阳一老师和动画创作团队的独家采访现场播放

南葛休息室、挑战书足球、若林帽子、小翼队长臂环等动画中场景及物品经典再现

动画中7个队伍，8件队长队服一比一实物还原

除了突破次元空间，为粉丝重现《队长小翼》中经典场景，展览现场更有数百款《队长小翼》官方限量定制款周边产品独家发售，满足粉丝们“买买买”的需求。

据悉，本次展览将从7月5日一直延续到9月1日，恰逢暑假，相信会有不少“大空翼“的忠实粉丝带上自己孩子到展览现场，重温童年时感知的《队长小翼》的激情和热血！同时我们也有理由相信，由日本最大出版社之一—集英社官方授权、高桥阳一老师亲自监修的《奔跑吧！队长小翼》中国首展定将为中国观众带来特别的精彩体验！

展览信息：

《奔跑吧！队长小翼》中国首展

展览期限：2019年7月5日 —2019年9月1日

营业时间：周一至周日10：00-21：00（20：30停止入场）

注：7月5日营业时间：13：00-21：00（20：30停止入场）

展览地址：上海市黄浦区南京东路228号新世界大丸百货7楼（6F入口进入）

取票处提示：展览需持纸质票入场，请网络购票的游客至新世界大丸百货1楼售票处（近10号线南京东路7号出口），出示取票码兑换纸质门票。



