动画《星掠者》首部宣传片播出，主要声优公布，2020年1月播出

今日（7月5日），TV版动画《星掠者》在其官方网站开始播出动画的首部宣传片。
动画的两位主角阳菜（陽菜）和离人·巴哈（リヒトー・バッハ）分别由本泉莉奈和中岛ヨシキ配音。
动画主要制作人员如下：
原作：水无月嵩（《月刊少年ACE》连载）
監督：神戸洋行
副监督：西片康人
系列构成：鈴木雅詞
角色设计：高品有桂、福地友樹、福田裕樹
动作效果作监：酒井智史、友田政晴
设计Works：津幡佳明、沼田広
美术监督：坪井健太（草薙）
色彩设计：池田ひとみ
摄影监督：野澤圭輔（グラフィニカ）
特效・2DWorks：益子典子
编辑：吉武将人（グラフィニカ）
音响监督：えびなやすのり
音响效果：倉橋裕宗
音响制作：HALF H・P STUDIO
音乐：松本淳一
音乐制作：日本哥伦比亚
动画制作：GEEKTOYS
出品：星掠者制作委员会
动画改编自水无月嵩在角川杂志《月刊少年ACE》上连载的同名漫画。漫画于2014年12月开始连载，单行本第12卷于3月26日发售。
故事简介
艾尔西亚历305年。在这个由数字统治的世界，少女与一名男性邂逅了。曾经有一群人以压倒性的力量在一场后世称为“废弃战争”的大战里将世界导向和平。那逐渐被人们遗忘的英雄名为——击坠王。然而，当一名心怀强烈意志走上旅程的年幼少女道出此名之际，在这个由印于身上的数字决定人们价值的世界，一场震撼世界的崭新故事开始了！
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