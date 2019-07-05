动画《星掠者》首部宣传片播出，主要声优公布，2020年1月播出

今日（7月5日），TV版动画《星掠者》在其官方网站开始播出动画的首部宣传片。





动画改编自水无月嵩在角川杂志《月刊少年ACE》上连载的同名漫画。漫画于2014年12月开始连载，单行本第12卷于3月26日发售。



故事简介



艾尔西亚历305年。在这个由数字统治的世界，少女与一名男性邂逅了。曾经有一群人以压倒性的力量在一场后世称为“废弃战争”的大战里将世界导向和平。那逐渐被人们遗忘的英雄名为——击坠王。然而，当一名心怀强烈意志走上旅程的年幼少女道出此名之际，在这个由印于身上的数字决定人们价值的世界，一场震撼世界的崭新故事开始了！





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