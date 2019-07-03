动画《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》播出前宣传片解禁

周一（7月1日），TV版动画《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？（日语：通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? ）》在其官方网站开始播出动画的播出前宣传片。



官方推特之前播出了角色大好真人、怀斯、波特、梅迪和主角大好真人的母亲大好真真子的角色宣传片。



角色怀斯的宣传片





角色大好真人的宣传片





角色波特的宣传片





角色梅迪的宣传片





角色大好真真子的宣传片







宣传视频





动画将从7月12日起陆续在东京MX、群马电视台、栃木电视台、BS11、AT-X等电视台播出。



动画片头曲将由组合“スピラスピカ”演唱。动画片尾曲将由动画角色大好真真子的声优茅野爱衣演唱。





动画主要制作人员如下：



监督：岩崎良明

系列构成：赤尾

角色设计：八重樫洋平

音乐：井内启二

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



大好真真子 cv 茅野爱衣

大好真人 cv 石谷春贵

怀斯 cv 铃代纱弓

波特 cv 原田彩枫

梅迪 cv Lynn

白濑 cv 新井里美



动画《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》改编自由井中 だちま原作、饭田ぽち插画的同名轻小说。轻小说于2017年开始出版，目前已经出版了6卷。这本轻小说获得了2017年第29届“Fantasia大奖”大奖。轻小说的漫画版由冥茶作画，于2017年10月起在角川杂志《Young Ace Up》上连载，后来也在角川漫画网站“ComicWalker”上连载。漫画单行本第一卷已经在8月25日出版。



故事简介：



“接下来就和妈妈一起好好冒险吧。”

“最好是这样啦……”

极度溺爱大好真人的母亲──大好真真子也来到游戏世界了！

以妈妈的身分在公会里主张“搞不好会成为未来的女朋友”，

所以一一面试真人所选的伙伴。

在黑暗的洞窟里发出光芒，靠著枕大腿将怪物给催眠。

手持可以发动全体攻击而且还是二连击的圣剑，

表现出连真人都目瞪口呆的大活跃!?





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