《地狱少女》真人电影公开视觉海报和特报影片

系列动画《地狱少女》即将推出真人电影版，此前已经公布演员名单。官方日前更新视觉海报及特报影片，预计11月15日在日本上映。

故事内容：

在都市的青少年中，有着这样一个传言：只要在深夜零时登录“地狱通信”，将所怨恨人的名字写下来，且你的怨恨达到了可以委托的程度，地狱少女就会出现，立即把你怨恨的人带入地狱。然而让人意想不到的是，这个传言是真的。写给地狱通信的信件都会传达给一名叫做阎魔爱的少女，当她与信件中的怨恨产生共鸣，就会变身成为地狱少女，发放自己随从变成的稻草人，并说明契约方式和后果：只要解开稻草人上的红线，契约就会成立，地狱少女会将对方的所怨恨者的罪恶重现并流放到地狱。但是，当你在解除怨恨后，自己亦要付出代价。对方决定把受诅人流放到地狱，自己在死后也要面对同一命运，不能去往乐土，只能徘徊于地狱。至于是否要解开红线，完全是委托人的决定。

“害人终害己。解开绳子的话，你自己的灵魂也会坠入地狱。不能去极乐世界，你的灵魂将饱受痛苦。不过那也是死了以后的事情了。





【制作团队】

原作：地狱少女プロジェクト

原案：渡边浩

导演・剧本：白石晃士

製作：动画『地狱少女』製作委员会

製作公司：ダブル・フィールド株式会社

发行：GAGA株式会社

【演员名单】

阎魔爱：玉城蒂娜

骨女：桥本爱实

一目连：乐驱

轮入道：麿赤儿

市川美保：森七菜

南条遥：仁村纱和

御厨早苗：大场美奈（SKE48）

工藤：波冈一喜

魔鬼：藤田富



