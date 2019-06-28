TV动画《只要长得可爱，即使是变态你也喜欢吗？》追加声优三森铃子，番外短片确定

周四（6月27日），TV动画《只要长得可爱，即使是变态你也喜欢吗？（日语：可愛ければ変態でも好きになってくれますか？）》在其官方网站公布了新角色冲田老师的角色图和声优，三森铃子将为她配音。冲田老师是主角桐生慧辉所属的书道部的顾问。



AT-X和GYAO!在播出万动画本篇后，还会播出动画的短片《变喜▽（日语：変好き▽）》。角色桐生慧辉、桐生瑞叶和冲田老师会活跃在短篇中。



动画改编自花间灯原作、sune插画的轻小说《只要长得可爱，即使是变态你也喜欢吗？》。漫画作者CHuN执笔的漫画版同时连载中。



没有女朋友的岁月=年龄的普通高中生桐生慧辉突然收到了一封情书。就在他为“终于要有女朋友了”而欣喜的时候，情书上并没有写到寄件人的名字，而且不知为何还附赠了一条纯白的小裤裤……而他身边的可爱女孩子们在性格上都是有点奇怪，谁都有可能做出这种事情！？“掉下了小裤裤的灰姑娘”到底是谁？



动画主要制作人员如下：



监督：いまざきいつき

系列构成：山下憲一

角色设计・总作画监督：伊藤陽祐

道具设计：半田大貴

内裤设计：清水美穂

动画制作协力：动画工作室Seven

动画制作：Geek Toys



动画主要声优如下：



桐生慧辉 cv 下野纮

朱鹭原纱雪 cv 竹达彩奈

古贺唯花 cv 日高里菜

南条真绪 cv 野水伊织

桐生瑞叶 cv 本渡枫

秋山翔马 cv 河本启佑

冲田老师 cv 三森铃子



动画播出时间：



AT-X：2019年7月8日起每周一20:00～

东京MX：2019年7月9日起每周二24:30～

MBS：2019年7月9日起每周二26:30～

BS11：2019年7月10日起每周三24:00～





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