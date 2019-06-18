动画《Dr.Stone》将提前在YouTube上播出第一话前半

周一（6月17日），TV版动画《Dr.Stone》在其官方网站宣布，动画将提前于日本标准时间7月1日19：00在YouTube上播出第一话前半。这次播放还会有主角声优小林裕介和古川慎的访谈。



动画将于今年7月5日起在东京MX首播，之后会在其他电视台播出，具体如下：



动画MX 7月5日22:00～

KBS京都 7月5日22:30～

太阳电视台 7月5日23:30～

BS11 7月5日23:30～

TVQ九州放送 7月8日26:00～

爱知电视台 7月8日26:05～

TBC东北放送 7月8日26:10～

北海道电视台 7月9日26:35～



动画主要制作人员如下：



原作：稻垣理一郎、Boichi（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：饭野慎也

总编剧、剧本：木户雄一郎

角色设计：岩佐裕子

音乐：加藤达也、堤博明、YUKI KANESAKA

动画制作：TMS Entertainment



动画主要声优如下：



千空 cv 小林裕介

大木大树 cv 古川慎

小川杠 cv 市之濑加那

狮子王司 cv 中村悠一

克罗姆 cv 佐藤元

琥珀 cv 沼仓爱美

金狼 cv 前野智昭

银狼 cv 村濑步

琉璃 cv 上田麗奈

西瓜 cv 高橋花林

浅雾幻 cv 河西健吾

卡瑟吉 cv 麦人



动画改编自稻垣理一郎原作、Boichi作画的同名漫画。漫画于2017年3月6起开始在集英社杂志《周刊少年JUMP》上连载。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

