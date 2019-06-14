齐藤壮马、小野贤章加盟TV动画《猫狗宠物街》

人气文具品牌“Tama & Friends”衍生作品《猫狗宠物街》（日文：「タマ＆フレンズ ～うちのタマ知りませんか？～」）中登场角色的拟人化TV动画「うちタマ?! ～うちのタマ知りませんか？～」将于2020年1月开播，新信息公开。

Sony Creative Products的人气文具品牌“Tama & Friends”的衍生作品。也译作《淘猫历险记》 Sony Creative Products在1983年创造了人气文具品牌“Tama & Friends”，猫狗宠物街是该品牌的衍生作品。故事围绕著一个住在三丁目的小男孩冈本武与他饲养的一只花猫圆圆所发生的生活小趣事，以及圆圆与它的朋友妙妙、百吉等宠物每天的历险故事。动画系列从1989年的OVA开始，剧场版动画《猫狗宠物街之小妙妙失踪了（日语：3丁目のタマ おねがい!モモちゃんを搜して!!）》于1993年上映，TV版动画《猫狗宠物街》于1994年开始播出。番外篇TV版动画《貓狗宠物街（第3辑）》于2006年播出。

新作TV动画中齐藤壮马、小野贤章、、白井悠介、花泽香菜、内田雄马、黒泽ともよ、梶裕贵、梅原裕一郎、羽多野渉、前野智昭等加盟。监督松田清、系列构成うえのきみこ、角色设计大塚舞、音乐Tom-H@ck、动画制作MAPPA以及ラパントラック负责。

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