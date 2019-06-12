动画《女高中生的无用日常》7月5日开始播出

周一（6月10日），TV版动画《女高中生的无用日常（日语：女子高生の無駄づかい）》在其官方网站宣布，动画将从7月5日起在T-X、东京MX、爱知电视台、KBS京都、太阳电视台和BS11首播。具体播出时间如下：



AT-X 2019年7月5日起每周四21：30～

东京MX 2019年7月5日（金）起每周四22：30～

爱知电视台 2019年7月5日（金）起每周四27：05～

KBS京都 2019年7月5日（金）起每周四24：00～

太阳电视台 2019年7月5日（金）起每周四24：00～

BS11 2019年7月5日（金）起每周四23：00～



动画将于6月30日在EJアニメシアター新宿举办动画先行上映会。届时，动画声优赤崎千夏、户松遥和丰崎爱生将会出席。



动画主要制作人员如下：



原作：ビーノ（角川“漫画Newtype”连载）

总监督：高桥丈夫

监督：三瓶圣

系列构成：横谷昌宏

角色设计、总作画监督：安田祥子

次要角色设计：古川英树、番由纪子、满若高代

监督辅佐：橘纱央莉

美术监督：齐藤隆博

美术设定：中村嘉博

色彩设计：铃木咲绘

摄影监督：山本弥芳

编辑：丹彩子

音响监督：明田川仁

音乐：菊谷知树

音乐制作：KADOKAWA

动画制作：Passione



动画片头曲名为《輪！Moon！dass！cry！》，片尾曲名为《青春のリバーブ》，两首歌均由田中望（CV:赤﨑千夏）、菊池茜（CV:戸松遥）、鹭宫栞（CV:丰崎爱生）演唱。动画主题曲CD计划在7月24日发售，售价1200日元。



动画主要声优如下：



田中望（笨蛋） cv 赤崎千夏

菊池茜（阿宅） cv 户松遥

鹭宫栞（机器人） cv 丰崎爱生

百井咲久（萝莉） cv 长绳麻理亚

山本美波（有病） cv 富田美忧

一奏（死认真） cv 高桥李依

染谷莉莉（百合） cv 佐藤聪美

久条翡翠（魔女） cv M·A·O

佐渡正敬（早稻田） cv 兴津和幸



动画《女高中生的无用日常》改编自日本漫画家ビーノ的同名漫画作品。《女高中生的无用日常》连载于角川的Web漫画网站“漫画Newtype”。这是一部关于某个女子高中里，几位性格多少有点残念的女高中生的日常。偏差值不足的“笨蛋”田中、沉迷BL的“腐女”菊池、以及面瘫的才女“机器人”鹭宮等，个性派少女们陆续登场。





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