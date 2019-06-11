动画《战姬绝唱 SYMPHOGEAR XV》公开宣传影片和追加声优名单

《战姬绝唱 SYMPHOGEAR》即将推出系列最新作《战姬绝唱 SYMPHOGEAR XV》，官方近日公开首支宣传影片和追加声优名单，预计7月6日播出。
于未来的某个时间和地方，人气歌唱组合“双翼（Zwei Wing）”举行了风靡万千歌迷的演唱会，岂料演唱第一首歌曲以后，会场就突然被大量谜之敌人Noise攻击。“双翼”的成员风鸣翼和天羽奏等不及总部发出命令，果断地展现出她们最根本的SYMPHOCAL战斗形态，其中一名歌迷立花响见证整件事的发生，因此牵连在内……
【制作团队】
原作：上松范康/金子彰史
监督：小野胜巳
系列构成：金子彰史
角色原案：吉井ダン
人物设计／总作画监督：藤本さとる
美术监督：渡辺幸浩、菊地明子
色彩设计：篠原爱子
撮影监督：志村豪
编集：兼重凉子
音乐：Elements Garden
音响监督：本山哲
动画制作：サテライト
製作：ProjectシンフォギアＸＶ
【声优】
立花 响：悠木 碧
风鸣 翼：水树奈々
雪音クリス：高垣彩阳
マリア・カデンツァヴナ・イヴ：日笠阳子
月読 调：南条爱乃
暁 切歌：茅野爱衣
小日向未来：井口裕香
エルフナイン：久野美咲
风鸣弦十郎：石川英郎
绪川慎次：保志総一朗
藤尭朔也：赤羽根健治
友里あおい：瀬戸麻沙美
ヴァネッサ：M・A・O
ミラアルク：爱美
エルザ：市ノ瀬加那
风鸣八紘：山路和弘
风鸣讣堂：麦人
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