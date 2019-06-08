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动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单

资讯 菜菜 2019年06月08日 17:07

神埼黒音原作、饭野まこと负责插画的轻小说《重来吧、魔王大人！》即将改编为动画，预计7月3日播出。官方日前公开了最新视觉图和追加声优名单。

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第1张

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第2张

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第3张

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第4张

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第5张

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第6张

动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单 资讯 第7张

随处可见的社会人士 大野晶 在自己运营的游戏内，以被称之为「魔王」角色的登陆状态下，转移到了异世界。　他在这里遇到了一位右脚不便的小孩子，并一同启程旅行。然而「魔王」持有压倒性的力量，其他人不可能放任不管。　他们被想要讨伐魔王的国家和圣女所盯上，这场引发的骚动最终都把整座王国卷入其中。


【制作团队】

原作：神埼黒音『魔王様、リトライ！』／双叶社Mノベルズ

监督：木村寛

系列构成：谷崎央佳

角色原案：饭野まこと

角色设计：中山知世

音响监督：阿部信行

音响制作：オンリード

音乐：宝野聡史

动画制作：宝野聡史：EKACHI EPILKA



【声优名单】

九内伯人（大野晶）：津田健次郎

アク：高尾奏音

ルナ・エレガント：石原夏织

キラー・クイーン：戸松遥

エンジェル・ホワイト：豊崎爱生

桐野悠：佐藤利奈

ミカン：生天目仁美

ユキカゼ：徳井青空

雾雨零：森久保祥太郎

モモ：久保ユリカ

キョン：荒浪和沙

トロン：木下铃奈

ミンク：桜咲千依

オルガン：M・A・O


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