动画《重来吧、魔王大人！》公开最新视觉图和追加声优名单

神埼黒音原作、饭野まこと负责插画的轻小说《重来吧、魔王大人！》即将改编为动画，预计7月3日播出。官方日前公开了最新视觉图和追加声优名单。
随处可见的社会人士 大野晶 在自己运营的游戏内，以被称之为「魔王」角色的登陆状态下，转移到了异世界。 他在这里遇到了一位右脚不便的小孩子，并一同启程旅行。然而「魔王」持有压倒性的力量，其他人不可能放任不管。 他们被想要讨伐魔王的国家和圣女所盯上，这场引发的骚动最终都把整座王国卷入其中。
【制作团队】
原作：神埼黒音『魔王様、リトライ！』／双叶社Mノベルズ
监督：木村寛
系列构成：谷崎央佳
角色原案：饭野まこと
角色设计：中山知世
音响监督：阿部信行
音响制作：オンリード
音乐：宝野聡史
动画制作：宝野聡史：EKACHI EPILKA
【声优名单】
九内伯人（大野晶）：津田健次郎
アク：高尾奏音
ルナ・エレガント：石原夏织
キラー・クイーン：戸松遥
エンジェル・ホワイト：豊崎爱生
桐野悠：佐藤利奈
ミカン：生天目仁美
ユキカゼ：徳井青空
雾雨零：森久保祥太郎
モモ：久保ユリカ
キョン：荒浪和沙
トロン：木下铃奈
ミンク：桜咲千依
オルガン：M・A・O
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