舞台剧《海螺小姐》公布追加演员 酒井敏也加盟





根据日本漫画家长谷川町子的长寿漫画《海螺小姐》改编的同名舞台剧公布追加演员，酒井敏也加盟出演タマ。

舞台剧《海螺小姐》是迎接今年10月动画开播50周年的纪念企划。9月3日至17日在东京明治座、9月28日至10月13日在福冈博多座上演。故事以10年后为背景展开。女主角海河豚田海螺由藤原纪香出演、河豚田鳟夫由原田龙二出演、矶野舟由高桥惠子出演、波平由松平健出演、矶野鲣男由荒牧庆彦出演。演出・脚本由田村孝裕担任。

《海螺小姐》（サザエさん），日本女性漫画家长谷川町子于1946年发表的四格漫画，在1951年与1953年间曾因作者健康问题两次暂时休刊，作品最终回则于1974年2月21日刊载。2013年，《海螺小姐》动画版被吉尼斯世界纪录认证为“播放时间跨度最长的电视动画片”。已多次改编成动画、真人戏剧、舞台剧等衍生作品。故事讲述了阳光的海螺小姐，每天嬉笑活力的生活，作者以一个女性所特有的细腻感受饶有兴味地去描绘那些以厨房为中心的家庭琐事以及日常生活中的热门话题，从生活中提取出无数的笑，作品形象地反映出日本战后30年社会、家庭生活史。绝对的小人物海螺小姐，绝对的大人物海螺小姐，绝对的普通，绝对的不平凡。

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