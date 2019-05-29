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游戏《名侦探皮卡丘》将发售任天堂Switch版本

资讯 musquall 2019年05月29日 11:02

      今日（5月29日）游戏公司宝可梦宣布，Creatures开发的游戏《名侦探皮卡丘》将会发行任天堂Switch版本，Switch版本会有一个新的结局。此宣言没有表明新发售的游戏是全新游戏，还是原3DS版的移植，宣言也没有说明新结局与刚刚上映的真人电影版之间的关系。游戏《名侦探皮卡丘》于2016年2月在任天堂掌机3DS上首次亮相。

游戏《名侦探皮卡丘》将发售任天堂Switch版本 资讯

      《精灵梦可宝》系列是一套由日本GAME FREAK代表田尻智一同于1995年开发，日本任天堂株式会社于1996年推出的一款Game Boy（任天堂掌上型游戏机）游戏，其后发展为跨媒体制作的作品。由于精灵梦可宝其独特的游戏系统广受大众的欢迎，年度产品销量近千万（红、绿二版本合计。全系列作目前累积已破亿）。任天堂趁此热潮，推出后续的一系列游戏、漫画、书籍、对战卡片及周边产品，还联合日本东京电视台推出电视动画，以及一年一度的剧场版动画，更在1998年成功进军美国，并拓展至世界各地（除了少数地方因为宗教等因素）。这套作品已成功打入全世界数十个国家，成为世界闻名的卡通形象和日本的国民动画。相关产品销售额达数十亿美元以上。因为各部分的成长，目前精灵梦可宝相关事业已经独立成一公司：精灵梦可宝株式会社（株式会社ポケモン），为任天堂旗下的子公司之一。《精灵梦可宝》系列作品包括游戏、动画、漫画及相关产品。“精灵梦可宝”同时也是精灵梦可宝世界所有虚构出来的物种所拥有的共同的名字。截至2015年12月精灵梦可宝共有721种。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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