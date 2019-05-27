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《BanG Dream！》Poppin Party FMT Tour 2019 公开演出名单

资讯 菜菜 2019年05月27日 23:38

Bushiroad推出的多媒体企划《BanG Dream！》日前在 Poppin'Party和女子乐团 SILENT SIREN 的演唱会「NO GIRL NO CRY」上公开了「Poppin'Party FMT Tour 2019」的出演者名单还有演唱会同名主题曲「NO GIRL NO CRY」影像商品化的消息。

《BanG Dream！》Poppin Party FMT Tour 2019 公开演出名单 资讯 第1张

《BanG Dream！》Poppin Party FMT Tour 2019 公开演出名单 资讯 第2张

《BanG Dream！》Poppin Party FMT Tour 2019 公开演出名单 资讯 第3张

PPP × SS『NO GIRL NO CRY』D1 演唱会歌单

嘉宾 Roselia

01 LOUDER

02 R

03 Brave Jewel

04 热色スターマイン


Poppin’Party

05 キズナミュージック

06 BOF

07 Happy Happy Party

08 Dreamers Go!

09 ティアドロップス

10 八月のif

11 キラキラだとか梦だとか ～Sing Girls～

12 NO GIRL NO CRY

13 Time Lapse

14 STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜


SILENT SIREN

15 フジヤマディスコ

16 八月の夜

17 ぐるぐるワンダーランド

18 What show is it

19 ビーサン

20 NO GIRL NO CRY

21 天下一品のテーマ

22 女子校戦争

23 ALC.Monster

24 恋のエスパー(穿插 ときめきエクスペリエンス！)


ENCORE(Poppin’Party&SILENT SIREN)

25 チェリボム


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