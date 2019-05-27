《BanG Dream！》Poppin Party FMT Tour 2019 公开演出名单

Bushiroad推出的多媒体企划《BanG Dream！》日前在 Poppin'Party和女子乐团 SILENT SIREN 的演唱会「NO GIRL NO CRY」上公开了「Poppin'Party FMT Tour 2019」的出演者名单还有演唱会同名主题曲「NO GIRL NO CRY」影像商品化的消息。
PPP × SS『NO GIRL NO CRY』D1 演唱会歌单
嘉宾 Roselia
01 LOUDER
02 R
03 Brave Jewel
04 热色スターマイン
Poppin’Party
05 キズナミュージック
06 BOF
07 Happy Happy Party
08 Dreamers Go!
09 ティアドロップス
10 八月のif
11 キラキラだとか梦だとか ～Sing Girls～
12 NO GIRL NO CRY
13 Time Lapse
14 STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜
SILENT SIREN
15 フジヤマディスコ
16 八月の夜
17 ぐるぐるワンダーランド
18 What show is it
19 ビーサン
20 NO GIRL NO CRY
21 天下一品のテーマ
22 女子校戦争
23 ALC.Monster
24 恋のエスパー(穿插 ときめきエクスペリエンス！)
ENCORE(Poppin’Party&SILENT SIREN)
25 チェリボム
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