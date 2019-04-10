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动画《棱镜少男 闪耀七星》公布多名新追加声优

资讯 musquall 2019年04月10日 11:38

      周二（4月9日），动画《棱镜少男 闪耀七星（KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-）》在其官方网站公布了动画的多名追加声优。西園寺レオ的双胞胎姐姐ゆらり、きらり分别由若井友希、澁谷梓希配音，其父飛利歌由青山穣配音，其母ノン由进藤尚美配音。大和アレクサンダー的母亲大和ヴィクトリア由緒方惠美配音。

动画《棱镜少男 闪耀七星》公布多名新追加声优 资讯 第1张



左起西園寺レオ父飛利歌（CV：青山穣）、母ノン（CV：进藤尚美）、双胞胎姐姐ゆらり（CV：若井友希）、きらり（CV：澁谷梓希）

动画《棱镜少男 闪耀七星》公布多名新追加声优 资讯 第2张

大和ヴィクトリア由緒方惠美配音


      动画《棱镜少男 闪耀七星》既有剧场版也有TV版。剧场版有四篇（『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅰ プロローグ×ユキノジョウ×タイガ』、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅱ カケル×ジョージ×ミナト』、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅲ レオ×ユウ×アレク』、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅳ ルヰ×シン×Unknown』），每一篇都会是3话TV版的编辑版。动画的剧场编辑版从今年3月2日全4章连续上映。

TV版播出时间

东京电视台、爱知电视台、：2019年4月8日（周一）起每周一25:35～
大阪电视台：2019年4月8日（周一）起每周一26:05～
BS电视台东：2019年4月10日（周三）起每周三24:30～

剧场版放映时间

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ
上映中
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト
上映中
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク
2019年4月13日上映
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown
2019年5月4日上映

动画《棱镜少男 闪耀七星》公布多名新追加声优 资讯 第3张

      《棱镜少男 King of Prism》是《美妙旋律》系列的番外作品。《棱镜少男 King of Prism》的第一部剧场版《KING OF PRISM by PrettyRhythm》在2016年1月上映。第二部《King of Prism: PRIDE the HERO》在2017年6月上映。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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