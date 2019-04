动画《棱镜少男 闪耀七星》公布多名新追加声优

周二(4月9日),动画《棱镜少男 闪耀七星(KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-)》在其官方网站公布了动画的多名追加声优。西園寺レオ的双胞胎姐姐ゆらり、きらり分别由若井友希、澁谷梓希配音,其父飛利歌由青山穣配音,其母ノン由进藤尚美配音。大和アレクサンダー的母亲大和ヴィクトリア由緒方惠美配音。









左起西園寺レオ父飛利歌(CV:青山穣)、母ノン(CV:进藤尚美)、双胞胎姐姐ゆらり(CV:若井友希)、きらり(CV:澁谷梓希)



大和ヴィクトリア由緒方惠美配音





动画《棱镜少男 闪耀七星》既有剧场版也有TV版。剧场版有四篇(『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅰ プロローグ×ユキノジョウ×タイガ』、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅱ カケル×ジョージ×ミナト』、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅲ レオ×ユウ×アレク』、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Ⅳ ルヰ×シン×Unknown』),每一篇都会是3话TV版的编辑版。动画的剧场编辑版从今年3月2日全4章连续上映。



TV版播出时间



东京电视台、爱知电视台、:2019年4月8日(周一)起每周一25:35~

大阪电视台:2019年4月8日(周一)起每周一26:05~

BS电视台东:2019年4月10日(周三)起每周三24:30~



剧场版放映时间



KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ

上映中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト

上映中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク

2019年4月13日上映

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown

2019年5月4日上映



《棱镜少男 King of Prism》是《美妙旋律》系列的番外作品。《棱镜少男 King of Prism》的第一部剧场版《KING OF PRISM by PrettyRhythm》在2016年1月上映。第二部《King of Prism: PRIDE the HERO》在2017年6月上映。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。