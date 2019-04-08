动画《我家的女仆有够烦！》蓝光第四卷将收录新作OVA

TV版动画《我家的女仆有够烦！（日语：うちのメイドがウザすぎる!）》蓝光版第四卷将会收录新作OVA《うちのメイドはやっぱりもうホントウザいんだなあ……》，OVA时长约24分钟。



OVA预告片



动画主要声优如下：



高梨米希亚 cv 白石晴香

鸭居燕 cv 沼仓爱美

鹈饲绿 cv M·A·O

鹫崎美美香 cv 原田彩枫

森川唯 cv 井泽诗织

高梨康弘 cv 加藤将之



动画主要制作人员如下：



监督：太田雅言

系列构成：あおしまたかし

角色设计：山崎淳

动画制作：动画工房



动画于2018年10月开始播出。



动画改编自日本漫画家中村官户创作的同名漫画。漫画连载于双叶社杂志《月刊Action》，现已发行单行本3卷。漫画的前两话最初以《燕熊！（日语：つばくま!）》为标题刊载于新书馆发行的百合漫画选集《ひらり、》第12期和第13期。



故事简介：



有着俄罗斯血统的小学二年级学生高梨米希亚因母亲早早去世而与父亲共同生活，由于不喜欢父亲雇佣女佣，总是想方设法进行恶作剧迫使女佣们离开，直到有一天一个戴着眼罩的女仆“鸭居燕”来到米希亚的家，使得米希亚无法施展她的恶作剧，更糟糕的是燕还是个萝莉控......





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