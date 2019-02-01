广播剧CD《剧场版 歌之☆王子殿下♪ 真爱王国》公开第三弹试听影片

人气系列《歌之☆王子殿下♪》即将推出新作广播剧CD《剧场版 歌之☆王子殿下♪ 真爱王国》预计2019年6月14日发售。官方日前公开了第三弹试听影片。
剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
スペシャルユニットドラマCD
来栖 翔(CV.下野 紘)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、天草シオン(CV.山下大辉)
发售日：2019年2月13日
价格：2,200円＋税
01.Colorfully☆Spark
剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム挿入歌
歌：来栖 翔(CV.下野 紘)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、天草シオン(CV.山下大辉)
作词：织田あすか（Elements Garden）／作编曲：末益凉太（Elements Garden）
02.どちらも大事
03.近づく一歩
04.思いきりよく
05.気合を入れて！
06.Colorfully☆Spark*off vocal
剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
スペシャルユニットドラマCD
一ノ瀬トキヤ(CV.宫野真守)、爱岛セシル(CV.鸟海浩辅)、日向大和(CV.木村良平)
发售日：2019年2月27日
价格：2,200円＋税
01.カレイドスコープ
剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム挿入歌
歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宫野真守)、爱岛セシル(CV.鸟海浩辅)、日向大和(CV.木村良平)
作词：织田あすか（Elements Garden）／作编曲：菊田大介（Elements Garden）
02.意気投合！？
03.予想外の一面
04.光り辉くために
05.前人未到のステージへ
06.カレイドスコープ*off vocal
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