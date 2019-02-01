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广播剧CD《剧场版 歌之☆王子殿下♪ 真爱王国》公开第三弹试听影片

资讯 菜菜 2019年02月01日 23:57

人气系列《歌之☆王子殿下♪》即将推出新作广播剧CD《剧场版 歌之☆王子殿下♪ 真爱王国》预计2019年6月14日发售。官方日前公开了第三弹试听影片。

广播剧CD《剧场版 歌之☆王子殿下♪ 真爱王国》公开第三弹试听影片 资讯 第1张

广播剧CD《剧场版 歌之☆王子殿下♪ 真爱王国》公开第三弹试听影片 资讯 第2张

剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム

スペシャルユニットドラマCD

来栖 翔(CV.下野 紘)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、天草シオン(CV.山下大辉)

发售日：2019年2月13日

价格：2,200円＋税

01.Colorfully☆Spark

剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム挿入歌

歌：来栖 翔(CV.下野 紘)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、天草シオン(CV.山下大辉)

作词：织田あすか（Elements Garden）／作编曲：末益凉太（Elements Garden）

02.どちらも大事

03.近づく一歩

04.思いきりよく

05.気合を入れて！

06.Colorfully☆Spark*off vocal


剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム

スペシャルユニットドラマCD

一ノ瀬トキヤ(CV.宫野真守)、爱岛セシル(CV.鸟海浩辅)、日向大和(CV.木村良平)

发售日：2019年2月27日

价格：2,200円＋税

01.カレイドスコープ

剧场版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム挿入歌

歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宫野真守)、爱岛セシル(CV.鸟海浩辅)、日向大和(CV.木村良平)

作词：织田あすか（Elements Garden）／作编曲：菊田大介（Elements Garden）

02.意気投合！？

03.予想外の一面

04.光り辉くために

05.前人未到のステージへ

06.カレイドスコープ*off vocal


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