动画《狂赌之渊》第二季新声优公布，细谷佳正加盟

周日，动画《狂赌之渊》在其官方推特宣布，声优细谷佳正将加盟动画，为动画第二季《狂赌之渊xx》的角色尾喰茨(尾喰茨)配音。官方推特也发布了一部简短的介绍视频。



尾喰茨 cv 细谷佳正



之前，官方推特陆续公布了追加声优潘惠美、井上遥乃、竹达彩奈、内山夕实、大久保瑠美、高垣彩阳、北原沙弥香、斋贺光希，她们将分别为动画角色等等喰定乐乃、等等喰由美、虫喰惠利美、阴喰三欲、阳喰三理、和乐喰淑光、狛喰希、骨喰密拉丝拉瓦配音。



官方推特也宣布，从上周一（11月26日）起，每日将介绍一位新角色。



11月25日，官方推特宣布，歌手JUNNA将为动画第二季《狂赌之渊xx》演唱片头曲《コノユビトマレ》。JUNNA凭借动画《超时空要塞Delta》中“战术音乐组合Walküre”主场出道。她还为动画《古代魔法使的新娘》演唱过片头曲、也曾为动画《LORD of VERMILION 红莲之王》演唱过片尾曲。



动画《狂赌之渊》第二季将在明年1月首播。



动画主要声优如下：



蛇喰梦子 cv 早见沙织

早乙女芽亚里 cv 田中美海

铃井凉太 cv 德武龙也

皇伊月 cv 若井友希

西洞院百合子 cv 奈波果林

生志摩妄 cv 伊濑茉莉也

梦见弖优芽美 cv 芹泽优

豆生田枫 cv 杉田智和

五十岚清华 cv 福原绫香

黄泉月 cv 鹈殿麻由

桃喰绮罗莉 cv 泽城美雪



动画主要制作人员如下：



监督：林祐一郎

系列构成：小林靖子

角色设计：秋田学

美术监督：松田春香、野村正信

色彩设计：镰田千贺子

CGI监督：申在勋

摄影监督：柳田贵志

编辑：广濑清志

音响监督：藤田亚纪子

音响制作：HALF H·P STUDIO

音乐：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

动画制作：MAPPA

出品：《狂赌之渊》制作委员会



动画第一季于2017年7月在日本播出，同时也通过Netflix在全球播出。漫画也被改编成真人电视剧，真人电视剧已经于今年1月14日起在MBS、1月16日起在TBS播出。真人电视剧的续集已经在拍摄，计划在明年春季播出。真人电影也在同步进行拍摄，计划2019年春季上映。



原作漫画《狂赌之渊（日语：賭ケグルイ）》由河本ほむら原作、尚村透作画，于史克威尔艾尼克斯杂志《月刊GANGAN JOKER》2014年4月刊开始连载，单行本已出版6卷。漫画获得第二届NEXT漫画大赏第3名。漫画还有三部番外篇《狂赌之渊双》（斎木桂作画，《月刊GANGAN JOKER》2015年10月刊开始连载，单行本3卷）、《狂赌之渊（暂）》（川村拓作画，《月刊GANGAN JOKER》2017年1月刊开始连载）和《狂赌之渊妄》（柊裕一作画，网站《漫画UP!》2017年2月21日始连载）。



故事简介：



私立百花王学园，一所以培养学生战术策略、读心术及关键时刻掌握胜负能力——即赌博能力为重的学校。而在这阶级森严的学校，出现了转学第一天就让班里强者大败的学生！





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