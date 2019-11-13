重磅嘉宾全公开—2019第三届西安酷玩娱乐嘉年华即将上演视听盛宴

2019年第三届西安酷玩娱乐嘉年华将于11月23日-24日在西安曲江国际会展中心B2馆华丽上演。今年的酷玩娱乐嘉年华在往年“泛娱乐”与“二次元”为主线的基础上增加了电子竞技、科技硬件、IP周边等项目，整合当下最潮流的娱乐方式，打造线上线下互娱平台，将为西安的小伙伴带来一场别开生面的泛娱乐盛典。





明星璀璨！重量级嘉宾空降酷玩娱乐嘉年华

在今年的酷玩娱乐嘉年华现场，B站知名宅舞UP主矮乐多Aliga将在主舞台上演宅舞大秀，精彩舞台邀您共同见证。





作为coser圈内的神仙coser，魔王Willie cos过很多大家熟悉的角色：《恋与制作人》白起、《魔道祖师》蓝忘机、《全职高手》石不转…在这次的舞台，魔王将会带来怎样惊艳的妆面和表现，让我们拭目以待。





专业人气宅舞评审、DANCER、编舞正义老师也将坐镇今年酷玩的舞见比赛，报名参赛的小伙伴们一定要做好准备，期待你们的精彩展示！





729声工场主力成员、电影《大鱼海棠》湫的配音演员苏尚卿、动画《魔道祖师》的配音演员刘琮，电影《哪吒之魔童降世》敖丙的配音演员瀚墨将于11月24日亮相第三届西安酷玩娱乐嘉年华，各位声优演员现场为大家演绎大叔音、少年音、正太音，让现场的朋友们大饱耳福！





此外，11月24日13点，瀚墨将会在咪波展台进行签售，而且24日全天，咪波展台都将有瀚墨精美周边领取，喜欢声音的小伙伴们一定要做好准备！





缤纷活动！再不报名就晚了，你还等什么

在酷玩娱乐嘉年华的现场，bilibili、多益网络、盛趣游戏、电魂网络、乐元素等各大游戏公司将带来全新的游戏体验。





ACC招牌鬼屋将以全新地图呈现，只有胆量与智慧并存才能完成鬼屋寻宝的试炼；全新组织策划的学渣教室、无忧酒馆、“篝火”游园会等实景互动游戏区，期待您的光临。









超人气嘉宾现场近距离互动，缤纷活动亮相酷玩娱乐嘉年华，粉丝们估计都已经开始尖叫了，那就动手抢福利吧：“西安国际酷玩娱乐节”售票渠道已开通，bilibili、喵特、猫眼、携程、永乐票务、大麦等搜索“西安酷玩娱乐嘉年华”即刻购票，优惠来袭，给你惊喜！本届酷玩娱乐嘉年华的各项合作招募均已开启，请致电029-62502765详细咨询。





【购票须知】预售票价：55元/张，现场售票：60元/张。门票仅限单人单次入场，一经售出概不退换，使用时间为2019.11.23—24。