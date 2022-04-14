一加Ace正式官宣，定档4月21日亮相！性能王牌登场主打快稳狠

4月14日,一加手机官宣将于4月21日正式发布全新产品线——一加Ace系列,作为一加手机全新的产品系列,一加Ace打出了“王牌登场 快稳狠”的宣言,并将延续“不将就”的品牌理念,打造既有颜值又有实力的性能王牌。

很多人对Ace系列记忆犹新,对此一加中国区总裁李杰表示,一加Ace承接了这一产品线,并回归到用户和自身,通过捕捉用户的真实需求,做出比当前市面更好的产品,带来全新提升体验的同时,给用户提供更好的选择。

作为全新的产品系列,一加能否将其打造成市场中的又一爆款机型?对此李杰表示,强劲的性能,出色的质感是一加的强项,做好一加Ace系列的底气来源于对一加绝对的自信和实力,它拥有的研发团队,不仅有着卓越的科技创新能力,还积累了雄厚的专利技术,并且在去年一加与OPPO的全面融合后,其供应链、渠道、服务方面都能得到来自OPPO强大的支持。

一加多年来死磕的手机质感、高帧屏幕和影像体验,通过全球范围内顶尖的制造设备和严格品控,为用户带来高品质的使用享受,这点从一加历代产品中都体现的淋漓尽致。李杰表示,高帧屏幕和哈苏影像的优质体验,让它们成为一加手机最新的标签,但大家也不要忘记,一加手机最初的标签外观优雅、内在强悍的“西装暴徒”,因此一加Ace系列的综合品质很值得期待。

此外,一加还通过用户调研,对用户预期的性能旗舰做到心中有数。不仅采用了硬朗直角边设计带来低调沉稳的开黑配色和流光溢彩的回蓝配色,还将强劲的处理器、散热硬件等前沿技术赋予一加Ace系列,依靠雄厚的系统底层优化底蕴,尽可能在各方面都做到极致。

未来,一加将主打两大产品系列:数字系列和Ace系列。前者继续锚定高端市场,后者则是把不降级的硬核科技和快稳爽的游戏娱乐带给更多用户,刚上市不久的一加10 Pro,就是凭借全面均衡的出色体验得到了市场的高度认可,即将发布的一加 Ace系列同样值得期待,这款定位「有颜有料的性能王牌」将会有什么样的惊喜表现?敬请期待4月21日一加Ace发布会。