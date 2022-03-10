碧柔UV|咒术回战 水感领域展开 实力向阳

风靡亚洲的漫画作品《咒术回战》备受动漫爱好者追番热捧。作为日本少年周刊JUMP杂志连载的超人气漫画讲述了充满热血与感动的故事，每一位角色都在为了守护自己的信念而战。花王“碧柔（Bioré）”携手《咒术回战》跨界破圈，推出联名合作款“碧柔水活防晒水润凝蜜”和“碧柔水活防晒优护凝露”，于2月下旬全面上市，天猫、京东、屈臣氏等全渠道限量发售，火力全开。

日本新锐漫画家芥见下下在的作品《咒术回战》在Bilibili咒术回战频道内获得高达8.4亿次的播放量，燃炸了大家的动漫热情。

此次碧柔UV│咒术回战联名防晒系列以人气角色——虎杖悠仁、伏黑惠、钉崎野蔷薇、五条悟老师，以动画片尾为主题设计，防晒黑科技实力加持，展开强大水感领域的守护屏障。

如今，更多人认识到紫外线是导致皮肤衰老的重要原因之一，四季防晒意识也在逐步提升。碧柔防晒产品以其优越的防晒力和性价比深受消费者熟知和喜爱。此次联名的“碧柔水活防晒水润凝蜜”和“碧柔水活防晒优护凝露”均采用了日本花王的Micro Defense专利技术，0.2微米的超细防晒颗粒，轻松更易延展，通过涂抹快速填满肌肤表面凹凸不平的微小纹理间隙，实现真正的微米级覆盖。让紫外线无“隙”可击，全方位抵御紫外线伤害。

碧柔UV│咒术回战的联名防晒不仅拥有强大的立体高能防晒技能，其清透如无的使用感也更与追求高效和精致生活品质相结合的年轻一代不谋而合。碧柔Aqua Rich系列防晒，质地清透舒适，快速成膜不粘腻，涂抹后依旧保持自然素肌感，无厚重感不拔干，其水润轻薄的乳液质地，轻轻一抹即推开，快速均匀地在肌肤表面形成防护膜。透气舒适不粘腻，让后续的上妆更加顺贴。

外出前涂上碧柔UV│咒术回战防晒，施展“天花板”级的咒术师战力，有效守护肌肤。SPF50+和PA+++让防晒领域全开，防晒时长超过12.5小时，全面抵御UVA、UVB对肌肤的伤害，避免户外长时间活动时紫外线对细胞的破坏，形成晒斑、加速肌肤老化等困扰。并且防水防汗，即使在流汗后，也能保持良好的防晒能力。

碧柔水润凝蜜添加的玻尿酸成分，有效帮助肌肤在炎热环境下依旧保持水分充足，蜂王浆提取物在保湿的同时，带来美容液般的滋养，酷日炎炎之领域，水润肤感召唤。

“碧柔水活防晒水润凝蜜”纯化学防晒，更适合脸部使用，乳液质地，水润透薄不易粘腻，上脸素肌感，让肌肤透气，自由呼吸。“碧柔水活防晒优护凝露”以物化结合的防晒方式，凝蜜质地也使它更易延展，更大容量，较适合身体使用，其中水感颗粒，提亮肤色，让身体肌肤更清爽透亮，防水防汗，配合水润肤感，呵护肌肤的水感活力。

此次，碧柔UV│咒术回战的联名防晒，与主角团四人一起并肩作战，展开碧柔专属防晒水感领域，实力向阳，击退日晒困扰。