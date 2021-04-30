看国风来酷狗!超人气热番剧CV梦幻集结《声咖面对面》实力破圈

每月都蹲守酷狗「国风新语」直播月历寻找涂山苏苏的身影?







日常在小萌苏直播间边听歌边刷屏高喊“太萌了已阵亡”?





如果你也是如此狂热的动漫爱好者,那就绝对不能错过酷狗直播的追番福利季了!五月份「国风新语」企划将跨次元放大招,除了常驻的人气国创虚拟形象直播以外,还有热门国创CV及主题曲歌手为大家送上诚意满满的新番福利!





今年的国创新番可谓神仙打架,除了原创番剧以外,各种超人气小说、漫画IP改编的动画也让大家直呼“有生之年系列”。致力于打造好看、好听、好玩国风内容的酷狗直播「国风新语」企划也联合「腾讯动漫」,推出「声咖面对面」系列直播,揭秘国漫精彩!5月7日、16日、21日及28日,藤新、曹旭鹏(夏侯落枫)、幽舞越山、Kinoko蘑菇四位超人气国创CV/歌手梦幻集结,直播解锁零距离互动心动体验!

5月7日 ·《水豚汤馆》×幽舞越山 萌音原声治愈登场





篇幅短、节奏快的泡面番一直都是不少人的“下饭神器”,萌系治愈国创动画《水豚汤馆》也是如此。这部以可爱动物为主角的番剧中,在首集登场就的企鹅小姐,可爱中带点傲娇的声线对于萌音爱好者来说简直是取向狙击。

本次的「声咖面对面」节目中,曾献声《妖精种植手册》《非人哉》《暖暖环游世界》等ACG作品的声优幽舞越山也将在首期登场,为大家现场还原口嫌体直的可爱企鹅小姐,与大家聊一聊这个可爱角色背后的创作趣事。

5月16日·《盗墓笔记秦岭神树》×藤新 小三爷帅气空降





四月国创新番中,人气最火爆的作品就要数《盗墓笔记秦岭神树》了,开播仅三周播放量就已经达到3.6亿。曾执导《一人之下》《从前有座灵剑山》《雾山五行》等多部知名国创作品的资深配音导演\演员藤新,这次不仅担任动画的配音导演,同时也作为主角小三爷吴邪的声优,带领观众深入秦岭腹地展开一场惊险刺激的大冒险。

前不久,被粉丝戏称“魔鬼导演”的藤新还放出了新番《盗墓笔记秦岭神树》第三集的幕后制作花絮,配音演员们演绎的“群猴乱舞”与日常爆笑对话让观众忍俊不禁。想知道更多关于这部超人气新番的幕后花絮,就要留意本期在「声咖面对面」节目中化身“吴邪本邪”的藤新独家爆料了!

5月21日 《狐妖小红娘》×Kinoko蘑菇 人气动画歌姬现场飙歌





提起国创动画的崛起标杆,相信不少人都会想到开播近六年、累计播放量已达到惊人94.3亿的《狐妖小红娘》。这部佳作吸引观众的除了制作精良的动画和打动人心的剧情以外, 一听上瘾的OST音乐也是为人所津津乐道。

而演唱《狐妖小红娘:金晨曦篇》片尾曲《不易不移》、《狐妖小红娘:南国篇》插曲《围城》、《狐妖小红娘:沐天城篇》主题曲《金色》的Kinoko蘑菇,更称得上是这部大热动画的“御用歌姬”。在去年年末的新篇动画首映礼中,她live演绎的《金色》让众多观众直呼“开口跪”。此次动画歌姬Kinoko蘑菇空降「声咖面对面」,大家想要听到心水歌曲的话,可要提前练习发弹幕手速,说不定到时候在线直播互动时能被幸运翻牌呢!

5月28日·《我是大神仙》×曹旭鹏 神童时江在线“皮翻天”





《我是大神仙》作为一部设定新颖的漫改番,无论是原作还是动画的人气都是相当之高,目前在腾讯视频的播放量已达到9.3亿,机智善辩的主角时江在曹旭鹏(夏侯落枫)的灵动演绎下倍显魅力。





事实上,拥有《一人之下》张楚岚、《罗小黑战记》虚淮等人气代表作品角色的曹旭鹏(夏侯落枫),此前在首届酷狗动漫音乐嘉年华的全职高手专场中,曾以张佳乐声优的身份与酷狗直播的观众见面。在配音环节中他化身调皮小话痨,与黄少天声优叶清的互动对话更是娱乐效果直接拉满。

无论是热血、高冷还是调皮都能驾驭自如的曹旭鹏(夏侯落枫),这次在「声咖面对面」又将会给大家带来怎么样的超好玩现场配音与互动呢?想近距离感受神童时江“皮翻天”现场的话,可不要错过这次的节目了!

看国风来酷狗,集结多位国创热番CV大咖的「声咖面对面」即将开启,与大家一起冲破次元壁玩转零距离高能互动!不想错过的话可要记得提前上酷狗音乐、酷狗直播搜索「国风新语」预约节目啦!看完直播也别忘了去腾讯视频追番哟!