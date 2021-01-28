《工作细胞》第一季登“CCTV6电影频道”播出 春节期间让《工作细胞》带你增强健康防护的意识！

2018年7月，在众多漫迷都在期待经典大作的重磅续集时，鲜少能有人想到《工作细胞》会成为那一季度番剧中的黑马。搞笑、日常，又不乏激烈的战斗场面，它是一个关于你自身的故事、你体内的故事——

这部TV动画《工作细胞》改编自日本漫画家清水茜于2015年开始在《月刊少年天狼星》连载的漫画。由David production负责制作，于2018年7月7日开始在日本电视台播出，中国大陆则由bilibili独家正版发布。截止2021年1月，该动画在bilibili的点击观看已达1.9亿次。

《工作细胞》的成功不仅仅在于人设、声优阵容等方面，更重要的是它对于人与社会的启示和教育性。它脱离了书本式的硬性说教，巧妙的将人体细胞拟人化，以不同程度的病症为舞台场景，让大家通过轻松的对白，激烈的冲突，了解到细胞、器官的各项功能，以及它们与身体的紧密联系。

可以说《工作细胞》同其他许多优秀的作品一样，在一定程度上突破了人们“动画都是给小孩子看的”这样的思维定式。浏览论坛也不难发现，很多医学专业的相关人士也通过种种途径听说并观看了《工作细胞》，留下了许多宝贵的建议，许多电视媒体也曾公开肯定这部动画的科普价值，就如同网友评论的那样：“这是一次寓教于乐的成功典范”。

于是凭借着自身优势，《工作细胞》在2019年一举拿下了第25届上海电视节白玉兰奖最佳动画剧本奖。

2021年，TV动画《工作细胞》第一季将于寒假春节期间登陆CCTV6电影频道，同时第二季正在bilibili更新并热播。这些消息一经发布便引起广大网友的关注。很多人表达了自己能在电视上看到《工作细胞》的期待和欣喜。而电影频道在寒假期间安排这部动画播出更是对其科普价值的最大肯定。为了适合全家一同观看，此次在电影频道播出的《工作细胞》第一季将采用中文配音的形式。bilibili平台也将在电视播出后上架中文配音版本，敬请期待。

新春佳节，就让我们和家人一起看“37兆2千亿个细胞”是如何守护着我们的身体。希望在看到它们与细菌、病毒的积极抗争后，每一个人都能燃起对生活的热情和对生命的敬畏，我们也要同细胞一样勇敢面对、增强健康防护的意识，相信危机终会过去。



