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优酷动漫片单发布：新国风&大IP&精品原创等31部动漫即将上线优酷

业内 狼小狼 2020年11月20日 17:42

       11月20日，优酷发布2021动漫年度片单，包括《秦时明月 亡秦必楚》《少年歌行 风花雪月篇》等31部作品，将与观众见面。 片单显示，平台将进一步加大对国漫原创内容支持，重点布局“新国风”、顶级IP改编、原创内容三大矩阵。优酷动漫中心总经理孙旻表示，新片单植根于优酷动漫的用户心智，也希望通过创新，为行业注入新增长点。

优酷动漫片单发布：新国风&大IP&精品原创等31部动漫即将上线优酷 业内 第1张

        据介绍，《我师兄实在太稳健了》《三十六骑》《大明长歌》等“新国风”动漫，是以动画形式重新解构武侠江湖与历史传奇，通过融入幻想元素和当代流行风尚，打造崭新的国漫类型片。而《冰火魔厨》《神墓》《风姿物语 银河篇》《诸天记》等顶级IP改编作品，其原著则纵贯华语网络文学二十年。

优酷动漫片单发布：新国风&大IP&精品原创等31部动漫即将上线优酷 业内 第2张

        新片单强调对原创的支持力度，推出《伍六七第三季》《时间囚徒》《斗神姬》等多品类创新内容。同时，联动阿里经济体，优酷与书旗联合企划的IP《星河浩劫》，相关动漫作品也将于明年上线。

据悉，2020年，优酷动漫在国漫、日漫领域重点布局，独家播出《魔王学院的不适任者》《高校之神》《秦时明月6》、“2020 VSINGER LIVE　”演唱会等内容。根据骨朵指数排行榜，10月，《秦时明月6》上线首周，在热度、弹幕、评论三项指标上稳居第一。

“新国风”起航，开创国漫新纪元

        近年来，热门的玄幻修仙项目被过度抢夺。而相比于参与红海的竞争，优酷动漫更加重视平台用户的喜好。今年《秦时明月》的热播，更加凸显了优酷动漫结合用户心智打造全新的“新国风”类型动画矩阵的信念。

        在2021年度片单中，优酷动漫选择用动画的形式重新解构武侠江湖或历史传奇的故事，通过融入幻想创新元素和当代流行风尚，打造崭新的国漫类型片，包括《少年歌行3》《三十六骑》《大明长歌》等作品。打造“新国风”的赛道，为动画行业、为内容产业注入了新的增长点。 

IP多样化玩法，打造共赢生态

        艾瑞咨询《2020中国动漫产业研究报告》显示，中国泛二次元用户有望在今年突破4亿。越来越多的头部企业开始将业务触角向产业链上下游延伸。依托阿里电商能力， 优酷动漫推出会员购，打通平台用户流量入口和阿里淘系货品。

        优酷动漫会员购自20年7月上线以来，有效拉通优酷站内各分发资源入口，强势拉通优酷站内用户流量入口和阿里淘系货品。完成了数千万站内货品成交额。期间，优酷携手洛天依，完成了相关IP货品千万GMV的版权内容授权货品合作。结合会员购，优酷动漫以多重创新动作，结合内容运营、用户运营、产品运营，开发更多有趣的玩法，多维度宠粉，提高用户的粘性与活跃性，同时开创IP一体化行业共赢的新生态。

       秉承阿里巴巴“让天下没有难做的生意”愿景，除了服务用户外，为业务赋能，造福更多合作方，打通优酷、阿里系、外部合作伙伴和动漫产业链，一直是会员购的核心诉求和理念。作为优酷的出品项目《少年歌行》也与会员购进行了深度绑定运营，也侧面验证了IP内容到购买链路的转化效率，其第一款官方手办“无心”以众筹的方式在淘宝造点新货平台上线，仅3周就超额完成了众筹金额，并持续保持增长。

       优酷动漫已经在动漫衍生产品的开发和售卖方面，取得了一定进展。期待后续在实现更多创新的同时，协助国内优质动漫公司成长，赋能优质内容带来商业化价值的释放。

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