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《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！

业内 狼小狼 2020年11月13日 15:19

《偶像梦幻祭2》与罗森便利店携手开启的限时活动前不久圆满结束，集点兑换礼包、限量周边贩售、主题店同步打卡……小偶像们在这段时间，也为制作人们带来了许多欢乐。本以为活动到这里就结束了，没想到居然还有新的活动即将伴随游戏公测一同开启！合奏将起，你准备好和小偶像们一起打工了吗？

《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！ 业内 第1张

合奏将起打工先行 《偶像梦幻祭2》x罗森携手联动

《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合，让玩家们近距离感受偶像的世界。游戏中的打工系统别有一番趣味，小偶像们可以通过打工来获得额外的收益，深受玩家喜爱。

罗森便利店则是开遍全国的连锁式便利店，全年无休、24小时营业，为大家提供了优质、安全、便捷的商品及服务。

当《偶像梦幻祭2》中高颜值的偶像们来到罗森便利店开启打工活动，究竟会为制作人们带来怎样的惊喜呢？我们先来回顾下本次为公测预热的限时活动具体情况吧！

三大活动 引爆制作人们的热情

【助力礼包】10月5日至11月1日，在活动期间，凭罗森点点会员卡购买商品，单笔满25元可集1点，集点兑换可获得《偶像梦幻祭2》【罗森助力礼包】，内含钻石单抽券*1+随机道具礼包*1，随机道具礼包中都是游戏中常见的道具，欧气比拼时刻，最高奖励可获得3000钻石！大家记得在11月27日11:00公测开服后，于【菜单】-【资料管理室】输入礼券码进行礼包的兑换！

集点活动期间，全国总共有2986家门店参加了活动，制作人们纷纷集点参与活动，据不完全统计，总集点次数高达95万次！足以看出制作人们对小偶像们应援的热情！

【主题徽章】《偶像梦幻祭2》x罗森携手推出合作款周边限时预售，每个组合的偶像店员们推荐了一款人气美食，还有Miao先森陪偶像一起“打工”！超可爱的徽章收获了制作人们的喜爱，大家纷纷表示：我可以！我冲了！

《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！ 业内 第2张

《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！ 业内 第3张

【打卡活动】活动期间，全国多城市同步开启六家主题店，主题店内充满了《偶像梦幻祭2》的元素：到处张贴着偶像们的主题海报，头顶悬挂着偶像们的吊旗，POS机和货架插卡上都充满了偶像们的影子！走进主题店，就像是突破次元壁走进了偶像们的世界，你与偶像们的距离前所未有的近！

有不少制作人cos成自己喜爱的偶像，或是带上小偶像的周边到附近的主题店打拍照。在主题店中仿佛置身偶像生活，让人欲罢不能！

《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！ 业内 第4张

《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！ 业内 第5张

游戏内联动预告 准备好一起打工了吗？

可爱的吧唧到手，在浓度超高的主题店打卡，吃到了各种美味的小吃，拿到了神秘礼包券，这些还！不！够！《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日，即将和大家正式见面，游戏内的联动也将会于12月12日开启新的打工之路！

穿着【罗森宣传款式】的事务所服装，和Miao先森一起，开始成为罗森宣传大使吧！

活动期间，小偶像们将穿上事务所【罗森宣传款式】的限定服装，开启进行罗森大使的宣传工作！fine和Trickstar的服装将免费送上！此外还可以收集服装材料及养成道具，以及其他偶像的服装图纸，为偶像们换上新装！同时事务所家具商店中将上架联动家具，可以以优惠价格购买！

《偶像梦幻祭2》x罗森联动 准备好一起打工了吗！ 业内 第6张

《偶像梦幻祭2》与罗森在游戏内的联动也是备受著作人们的期待，小偶像们将化身罗森宣传大使，为制作人们带来别样的惊喜！对了，别忘了在11月27日11:00公测开服后，于【菜单】-【资料管理室】输入礼券码兑换助力礼包哦！

【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。

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