《崩坏3》印象曲《Dual-Ego》全新发布 萨顶顶靓声献唱

近日，国创动作手游《崩坏3》希儿主题动画上线。本次米哈游特邀英国BBC世界音乐大奖亚太地区最佳音乐人奖得主，著名国际音乐人萨顶顶献声演唱动画印象曲《Dual-Ego》。歌曲以多段落的形式诠释了《崩坏3》人气角色希儿双面、复杂的内心活动。精良的动画制作配合萨顶顶独特的歌声演绎，共同为玩家呈现了一段关于情谊、勇气、战斗与救赎的故事。

（图1-《崩坏3》希儿主题动画上线）





据悉，《Dual-Ego》是米哈游旗下原创音乐制作团队HOYO-MiX的最新力作。HOYO-MiX擅长多种音乐风格，此前已为“崩坏”系列IP创作了大量高质量配乐及主题曲。其音乐风格悲燃并存，一贯契合《崩坏3》的世界观以及动作游戏“紧张战斗”、“强打击感”的特点。这支原创音乐团队，以多样、恢弘的旋律曲调，使玩家更深入地领略《崩坏3》的多重魅力。





此次《Dual-Ego》延续了HOYO-MiX音乐风格，在编曲上给人耳目一新之感，多层次段落间旋律蜿蜒递进。歌曲开篇即展现了“在泥泞道路上怀揣火种艰难前行”的凄美意象。第二段落的旋律逐渐转向轻快，仿佛灵犀火花乍现，于黑暗处闪烁希望之光。历经层层过渡，音乐情绪最终走向高潮，大气磅礴的副歌结合萨顶顶爆发力十足的高音，将故事里的情感表达推向极致。

（图2-《崩坏3》印象曲《Dual-Ego》 萨顶顶靓声献唱）





本次为《崩坏3》演唱印象曲《Dual-Ego》，这是萨顶顶首次为游戏动画印象曲而献声。萨顶顶曾为大众带来《万物生》、《左手指月》、《自由行走的花》等优秀作品。她对音乐具有独到的理解，其对歌曲游刃有余的驾驭力，与众不同的嗓音及稳健的演唱技巧，也为这首《Dual-Ego》付诸了鲜活、可感的音乐力量。

（图3-《崩坏3》点燃国创动作之魂）





历来，音乐、动画与游戏三者之间的可谓相辅相成，在各领域的不断出新和精益求精，或能助力一个优质原创IP走向更广、更深的维度。本次《崩坏3》动画及其印象曲《Dual-Ego》的推出，想必能将“希儿”的角色形象进一步立体化。由此也不难看出，米哈游在为广大玩家呈现动作游戏体验的同时，也在各方面努力为观众带来更好的视听感受。