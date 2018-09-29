剧场版《宇宙战舰大和号2202 爱的战士们》第6章「回生篇」将在11月上映

经典科幻动画《宇宙战舰大和号》系列推出最新作品《宇宙战舰大和号2202 爱的战士们》第六章「回生篇」即将在2018年11月2日上映，官方日前公开了最新宣传影像。

时为公元2202年，自从宇宙战舰大和号从那场单程长达16万8000光年、通往伊斯坎达尔的壮大航海中回归以来，已经过了3年时光——在「宇宙恢复系统」之下取回先前蓝色样貌的地球，与卡米拉斯帝国缔结了和平条约。但在复兴同时，为了防卫而进行、包含了最新锐战舰「安德洛墨达」在内的全新舰队整备工作也在推进中。 从这行动之中、可以确定「丝塔夏」的愿望已化为乌有，地球开始迈向扩军之道。 这真的是在无可替代的多数牺牲之后，大和所期望的真正和平吗？ 期盼宇宙平稳的女神「特蕾莎」的祈愿，将大和邀往全新航道。 一股席卷宇宙的加特兰蒂斯威胁，正在逼近地球当中……





【制作团队】

製作总指挥：西﨑彰司

系列构成、讲本：福井晴敏

监 督：羽原信义

副 监 督：小林诚

机械设计：玉盛顺一朗、石津泰志

角色设计：结城信辉

音 楽：宫川彬良





【声优】

古代进：小野大辅

森雪：桑岛法子

真田志郎：大塚芳忠

德川彦左卫门：麦人

南部康雄：赤羽根健治

相原义一：国分和人

榎本勇：津田健次郎

劳伦·巴雷尔：寺杣昌纪

克劳斯·奇曼：神谷浩史

佐达：手塚秀彰

特蕾莎：神田沙也加



