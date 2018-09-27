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动画《我喜欢的妹妹不是妹妹》第一话网络先行播出取消

资讯 musquall 2018年09月27日 10:52

      周三，TV版动画《我喜欢的妹妹不是妹妹（日语：俺が好きなのは妹だけど妹じゃない）》在其官方网站宣布，由于制作原因，原计划的动画第一话网络优先播出活动现在取消。动画原计划在9月29日、9月30日和10月1日分别在dAnimeStore、Niconico生放送、AbemaTV播出动画的第一话。

      新追加声优小仓唯、赤﨑千夏和荒浪和沙。小仓唯将为永见祐的同班同学冰室舞（氷室舞）配音，赤﨑千夏将为啊嘿颜双V手势老师（アヘ顔Wピース先生）配音，荒浪和沙将为水无月樱（水無月 桜）配音。

动画将从10月10日起开始播出，具体播出时间如下：

AT-X    10月10日起每周三22:00～
东京MX    10月10日起每周三25:35～
太阳电视台    10月10日起每周三26:00～
爱知电视台    10月11日起每周四26:05～
KBS京都    10月10日起每周三25:35～
TVQ九州放送    10月11日起每周四27:00～
BS11    10月12日起每周五27:00～

动画也会在网络上播出，网络播出时间如下：

dAnimeStore    10月10日起每周三24:00～
AbemaTV    10月10日起每周三24:00～

动画主要制作人员如下：

监督、角色设计：古川博之
总编剧：百濑祐一郎
总作画监督：古川博之、大野勉
道具设计：宫晓秀
美术监督：三宅昌和
色彩设计：柳泽久美子
摄影监督：今泉秀树
编辑：柳圭介
音响监督：小泉纪介
音响效果：仓桥裕宗
音乐：やしきん
音乐制作：MAGES.
动画制作：NAZ×Magia Doraglier
出品：imoimo制作委员会

      动画片头曲《Secret Story》由ピュアリーモンスター演唱，片尾曲《起・承・転・结・序・破・急》纯情のアフィリア演唱。

动画主要声优如下：

永见祐 cv 畠中祐
永见凉花 cv 近藤玲奈
冰室舞 cv 小仓唯
啊嘿颜双V手势老师 cv 赤﨑千夏
水无月樱 cv 荒浪和沙

动画《我喜欢的妹妹不是妹妹》第一话网络先行播出取消 资讯

故事简介：

      成绩优秀，还担任学生会长的完美优等生，初中三年级的妹妹永见凉花获得了轻小说大赏。而且小说的内容是“溺爱哥哥的妹妹的甜蜜恋爱物语”。明明作为哥哥的我一直都很严厉，但受到对轻小说和萌完全不懂的凉花的拜托，我代替她作为轻小说作家出道。仅仅如此已经麻烦不已了，被出版的小说还空前热销！我（妹妹）的粉丝——美少女轻小说作家和画师聚集在我的身边，凉花为了取材还对我说想要约会，但是我喜欢的其实是……

      动画改编自惠比须清司原作、银太郎插图的同名轻小说作品，轻小说由富士见书房出版。轻小说在2017年10月21日的“Fantasia文库大感谢祭2017”中发表了动画化的消息。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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