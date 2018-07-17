剧场版动画《我想吃掉你的胰脏》本预告片、海报解禁

周日，剧场版动画《我想吃掉你的胰脏（日语：君の膵臓をたべたい）》官方网站开始播出剧场版的本预告片。本预告片播放了由摇滚乐队sumika为剧场版演唱的两首歌曲《Fanfare》和《春夏秋冬》。



本预告片



海报



此外，官方网站还宣布，女主角山内樱良的母亲由和久井映见配音。这也是她首次出演剧场版动画。



动画第三部特报视频



动画主题曲确定特报视频



原作：住野夜

原作插画：loundraw

监督・脚本：牛嶋新一郎

角色设计・总作画监督：冈勇一

美术监督：小川友佳子

美术监督補佐：渡辺佳人

色彩设计：堀川佳典

摄影监修：齐藤宽

摄影监督：小池真由子

3DCG监督：岸これみ

编辑：神功司由美

音响监督：はたしょう二

音响效果：出云范子

音乐：世武裕子

动画制作人：三田圭志

动画制作：studio VOLN

发行：Aniplex

出品：君の膵臓をたべたい アニメフィルムパートナーズ



动画主要声优如下：



“我” cv 高杉真宙

山内樱良 cv Lynn

恭子 cv 藤井雪代

隆弘（樱良前男友） cv 内田雄马

ガム君（“我”的朋友） cv 福岛润

“我”的父亲 cv 三木真一郎

“我”的母亲 cv 田中敦子



这部剧场版动画将于9月1日在日本上映。



故事开始于主人公“我”在医院里偶然捡到的一本日记。这部日记是同班同学山内樱良的。她在日记里写到，她已经得了晚期疾病，只剩几个月的时间了。山内樱良表示，主人公是除了家人外唯一知道这件事的人。“我”也表示会保守秘密。由于两人截然相反的性格，“我”决定陪山内樱良走完最后的几个月。



剧场版动画改编自住野夜同名轻小说。这部作品是住野夜的处女作。轻小说在网站“成为小说家吧”中连载，单行本由双叶社出版。轻小说获得了2016年“本屋大赏”第二名，轻小说也于2017年推出了真人版电影。真人电影由北村匠海和滨边美波主演。轻小说的漫画版由桐原泉美作画，在双叶社杂志《月刊Action》2016年10月刊至2017年7月刊连载，单行本共2卷。





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