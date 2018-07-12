漫画《拳愿阿修罗》8月完结

周四，小学馆漫画APP“Manga ONE”宣布，三肉必起·牙霸子原作、达露没恩作画的漫画《拳愿阿修罗（日语：ケンガンアシュラ）》将在8月9日正式完结。在完结之前，漫画会先进行为期两周的休刊。漫画会在8月2日恢复连载，刊登倒数第二话（即235话）。



漫画《拳愿阿修罗》于2012年4月18日起在小学馆漫画网站“里星期天”连载。2014年12月起在小学馆漫画APP“Manga ONE”上连载。漫画单行本第25卷也在周四出版。



故事简介：



拳愿竞技是日本大型企业之间的斗争，商人们赌上巨额利益雇用斗技者并令其对打之空手格斗竞技。原为平息商人斗争之手段，始于江户中期，并传承至现代。乃木集团庆安二年创业，以乃木英树为中心的企业集团、发展运输业、出版业等业种，是拳愿会最古老企业之一。拳愿绝命淘汰赛以赌上会长之位所举办的格斗淘汰赛，其举办条件是必须获得五十位会员的赞成。



动画《拳愿阿修罗》已经于上周在AnimeExpo上举办了世界首播。动画将于2019年通过Netflix在全球播出，动画也会在日本电视台播出。





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