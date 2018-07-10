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动画《学园BASARA》公布6名追加声优

资讯 musquall 2018年07月10日 11:24

      周一，TV版动画《学园BASARA（日语：学園BASARA）》在其官方网站公布了动画的6名追加声优及其配音角色的设计图，具体如下：

学园长的妹妹兼风纪委员・阿市 cv 能登麻美子







动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第1张


风纪委员长・浅井长政 cv 辻谷耕史

动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第2张

美术老师・上杉谦信 cv 朴璐美

动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第3张

体育老师・武田信玄 cv 玄田哲章

动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第4张

保险医生・明智光秀 cv 速水奖

动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第5张

学园长・织田信长 cv 若本规夫

动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第6张

动画之前公布的声优如下：

伊达政宗 cv 中井和哉
真田幸村 cv 保志总一朗
片仓小十郎 cv 森川智之
猿飞佐助 cv 子安武人
前田庆次 cv 森田成一
长曾我部 cv 石野龙三
毛利元就 cv 中原茂
德川家康 cv 增田俊树
石田三成 cv 关智一
春日 cv 桑谷夏子

制作人员

原作：CAPCOM（《学园BASARA》）
原作监修：小林裕幸（CAPCOM）、山本真（CAPCOM）
监督：大原实
系列构成：三浦浩儿
角色设计：高田晴仁
动画制作：Brain’s Base

动画《学园BASARA》公布6名追加声优 资讯 第7张

      动画改编自漫画《学园BASARA》。这部漫画是CAPCOM游戏《战国BASARA》的恶搞漫画。作品将日本战国时期的各路名人重新定义为现在高中的各种人物。伊达政宗和真田幸村在竞争丰臣秀吉离开后的学生会主席的位子。

      原作游戏于2005年发售第一代，平台为PS2。后续作品亦有登场于PSP、PS3、PS4、Wii等平台。由游戏改编的TV版动画共有3季。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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