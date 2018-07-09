动画《碧蓝之海》公布7名追加声优

周日，动画《碧蓝之海（日语：ぐらんぶる ）》在其官方网站公布了动画的7名追加声优。追加声优分别是：



野岛元 cv 江口拓也









山本真一郎 cv 榎木淳弥



御手洗优 cv 花江夏树



藤原健太 cv 罗伯特·沃特曼



古手川登志夫 cv 川田紳司



工藤会长 cv 福山润



水树卡雅 cv 水树奈奈



动画之前公布的主要声优如下：



北原伊织 cv 内田雄马

古手川千纱 cv 安济知佳

今村耕平 cv 木村良平

时田信治 cv 安元洋贵

寿龙次郎 cv 小西克幸

滨冈梓 cv 行成桃姬

吉原爱菜 cv 阿澄佳奈

古手川奈奈华 cv 内田真礼

古手川登志夫 cv 川田绅司



动画主要制作人员如下：



原作：井上坚二、吉冈公威（讲谈社《good!afternoon》连载）

监督、剧本、音响监督：高松信司

角色设计：草间英兴

总作画监督：植田羊一

美术监督：秋叶稔（Studio Jack）

道具设计：小川浩

色彩设计：松山爱子

摄影监督：今泉秀树

编辑：宇都宫正记

音响制作：Saber Links

音乐：Manual of Errors

动画制作：ZERO-G



动画的片头曲《Grand Blue》由湘南乃风演唱，片尾曲《紺碧のアル・フィーネ》由 歌：伊豆乃风（伊织 cv 内田雄马／耕平 cv 木村良平／时田 cv 安元洋贵／寿 cv 小西克幸）演唱。



动画改编自井上坚二原作、吉冈公威作画的同名漫画。漫画从2014年4月起在讲谈社杂志《Good! Afternoon》上连载这部漫画。漫画单行本已出版9卷。



故事简介：



以上大学为契机，北原伊织开始在沿海城镇居住。他在那里遇见的是美貌出众的女孩，以及喜爱喝酒与水肺潜水的强壮男人们。大学生活，可爱女孩，而且还穿泳装，最棒的校园生活在等待着他。无止境爆笑生动青春喜剧、就此开幕。





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