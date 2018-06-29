动画《千绪的通学路》全篇共12话确定

今日，TV版动画《千绪的通学路（日语：ちおちゃんの通学路）》在其官方网站公布了动画的DVD/BD套装的发售信息。动画的DVD/BD套装分为上下卷，每一卷收录6话动画。





DVD/BD套装上卷将于9月26日发售，DVD套装（含两张DVD和一张CD）售价16000日元（不含税），BD套装（含两张BD和一张CD）售价18000日元（不含税）。上卷特典包括动画角色设计师松本麻友子特别插画包装盒、原作川崎直孝插画+特制小册子《Chio Walking》、电脑用复古动作游戏《血涂蝶》以及映像特典《ちお散歩》。



DVD/BD套装下卷将于11月28日发售，DVD套装（含两张DVD和一张CD）售价16000日元（不含税），BD套装（含两张BD和一张CD）售价18000日元（不含税）。上卷特典包括动画角色设计师松本麻友子特别插画包装盒、原作川崎直孝插画+特制小册子《Chio Walking》、电脑用复古动作游戏《血涂蝶》以及映像特典《ちお散歩》。



动画主要声优如下：



三谷裳千绪 cv 大空直美

野野村真奈菜 cv 小见川千明

细川雪 cv 本渡枫

久志取圆香 cv 大地叶



动画主要制作人员如下：



原作：川崎直孝（月刊漫画Flapper连载/KADOKAWA刊）

监督·系列构成：稻垣隆行

角色设计：松本麻友子

动画制作：Diomedéa

出品：ちおちゃんの制作委员会



动画改编自川崎直孝的同名漫画。川崎直孝于角川杂志《月刊漫画Flapper》2014年5月刊开始连载这部漫画，漫画单行本已发售6卷。漫画曾在第9届“MF漫画奖”中获得“Flapper奖”。



漫画发生在女子高中生三谷裳千绪上下学的通勤路上。在路上，千绪总是会卷入各种各样、或大或小的麻烦。



角川杂志《月刊漫画Flapper》2017年8月刊宣布，川崎直孝的漫画《千绪的通学路》将被改编成动画。





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