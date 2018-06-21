动画《杀戮天使》广告播出，片头曲预览

周三，TV版动画《杀戮天使》的新宣传广告开始播出。这部新广告播出了由远藤正明演唱的动画的片头曲《Vital》。



动画将于7月6日在AT-X首播，具体播出时间如下：



AT-X 7月6日起每周五20:30～

东京MX 7月6日起每周五22:30～

ＫＢＳ京都 7月6日起每周五24:30～

爱知电视台 7月6日起每周五27:05～

太阳电视台 7月6日起每周五23:30～

ＴＶＱ九州放送 7月7日起每周六26:25～

ＢＳ１１ 7月6日起每周五27:00～



动画主要制作人员如下：



原作：真田诚

监督：铃木健太郎

系列构成：藤冈美畅

角色造型・总作画监督：松元美季

道具设计：松元美季

美术监督：魏斯曼

色彩设计：田边香奈

撮影监督：高桥昭裕

编集：近藤勇二

音响监督：岩浪美和

音响効果：小山恭正

音乐：Noisycroak

音乐製作：Lantis

动画製作：J.C.STAFF



动画的片尾曲《Pray》将由瑞吉儿·加德纳（cv 千菅春香）演唱。



动画主要声优如下：



瑞吉儿·加德纳 cv 千菅春香

艾札克·佛斯特 cv 冈本信彦

丹尼尔·狄更斯 cv 樱井孝宏

爱德华·梅森 cv 藤原夏海

凯萨琳·华德 cv 伊瀬茉莉也

亚伯拉罕·葛雷 cv 大塚芳忠



动画改编自“真田诚”在2015年发布的免费恐怖解谜游戏《杀戮天使》。目前游戏可以在Steam上下载游玩，游戏也将发售NS版。



漫画版《杀戮天使》正在角川杂志《漫画Gene》上连载，由名束くだん作画。





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