动画《付丧神出租中》追加声优、视觉图、主题曲演唱者、播出日期公布

今日，TV版动画《付丧神出租中（日语：つくもがみ貸します）》在其官方网站公布了动画的追加声优、视觉图、主题曲演唱者、播出日期。



这次公布的追加声优是出云屋的附丧神们的声优以及动画的旁白。



野铁 cv 奈良徹

月夜见 cv 仲野裕

五位 cv 平川大辅

公主 cv 明坂聪美

小兔 cv 井口裕香

旁白 cv 片冈爱之助



担任旁白的片冈爱之助是歌舞伎役者六代目。



新视觉图



动画的片头曲由MYAVI vs シシド・カフカ演唱，片尾曲由仓木麻衣演唱。主题曲的曲名尚未公布。



动画计划于2018年7月22日起每周日24:10在NHK综合电视台播出。



动画之前公布的主要声优如下：



清次 cv 榎木淳弥

阿紅 cv 小松未可子

佐太郎 cv 樱井孝宏



动画主要制作人员如下：



原作：畠中惠

导演：村田雅彦

系列构成：下山健人

角色原案：星野リリィ

角色设计：谷野美穗、吉沼裕美

美术监督：村本奈津江

色彩设计：冈亮子

摄影监督：蒲原有子

音响监督：えびなやすのり

音乐：佐藤五鱼

制作：TMS Entertainment

动画制作：Telecom Animation Film



动画改编自畠中惠创作的同名鬼怪小说。小说于2017年10月23日宣布了动画化的决定。





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