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动画《付丧神出租中》追加声优、视觉图、主题曲演唱者、播出日期公布

资讯 musquall 2018年06月15日 11:58

      今日，TV版动画《付丧神出租中（日语：つくもがみ貸します）》在其官方网站公布了动画的追加声优视觉图主题曲演唱者、播出日期。

      这次公布的追加声优是出云屋的附丧神们的声优以及动画的旁白。

野铁 cv 奈良徹
月夜见 cv 仲野裕
五位 cv 平川大辅
公主 cv 明坂聪美
小兔 cv 井口裕香
旁白 cv 片冈爱之助

      担任旁白的片冈爱之助是歌舞伎役者六代目。

新视觉图

动画《付丧神出租中》追加声优、视觉图、主题曲演唱者、播出日期公布 资讯

      动画的片头曲由MYAVI vs シシド・カフカ演唱，片尾曲由仓木麻衣演唱。主题曲的曲名尚未公布。

      动画计划于2018年7月22日起每周日24:10在NHK综合电视台播出。

动画之前公布的主要声优如下：

清次 cv 榎木淳弥
阿紅 cv 小松未可子
佐太郎 cv 樱井孝宏

动画主要制作人员如下：

原作：畠中惠
导演：村田雅彦
系列构成：下山健人
角色原案：星野リリィ
角色设计：谷野美穗、吉沼裕美
美术监督：村本奈津江
色彩设计：冈亮子
摄影监督：蒲原有子
音响监督：えびなやすのり
音乐：佐藤五鱼
制作：TMS Entertainment
动画制作：Telecom Animation Film

      动画改编自畠中惠创作的同名鬼怪小说。小说于2017年10月23日宣布了动画化的决定。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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