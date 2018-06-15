动画《敦君与女朋友》第二阶段播出确定

今日，动画《敦君与女朋友（日语：あっくんとカノジョ）》官方网站宣布，动画已经确定将播出动画第二阶段。动画第二阶段将于6月29日22：30在AT-X首播。动画官方网站还为动画第二阶段公布了新视觉图。



动画已经从今年4月9日25：10起在东京MX播出，时长约5分钟。



动画主要制作人员如下：



监督・音响监督：片贝慎

系列构成・脚本：山田由香

角色设计・总作画监督：谷口元浩

道具设计：铃木彩乃

色彩设计：松森より子

摄影监督：松崎信也

美术监督：柴田正人

音响制作：THREE TREE／叶音

动画制作：梦太公司



动画主要声优如下：



庄敦大 cv 铃木达央

片桐音 cv 诹访彩花

松尾真砂 cv 植田圭辅

庄千穂 cv 香里有佐



2017年11月27日出版的漫画单行本第7卷宣布，漫画已经决定进行动画化改编。为庆祝漫画动画化，作者杜若わか还绘制了贺图。



杜若わか于2013年6月起在角川杂志《月刊漫画Gene》上连载这部漫画。漫画讲述了一名极其傲娇的男子敦君与女朋友小音的日常生活。敦君非常毒舌，还会对小音进行尾随和偷听。然而，小音对此却不在意，还认为敦君的行为很可爱。



漫画还在Pixiv和ComicWalker上免费连载。漫画还在去年12月推出了广播剧CD，广播剧由福山润和悠木碧分别为男女主角配音。





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