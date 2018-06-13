早见明里、柾木玲弥、柳美稀等参演《投资者Z》

根据日本漫画家三田纪房的作品《投资者Z》拍摄的同名真人日剧公开追加演员。

此前公开了男主角财前孝史由清水寻也出演，而孝史所在的投资部成员的饰演者公开。道塾学院2年级生、学院创始人藤田家的大小姐藤田美雪由早见明里出演；以历史最高成绩入学的3年级生投资部队长神代圭介由柾木玲弥出演；同为3年级生的副队长渡辺隆子由柳美稀出演；2年级生擅长IT的月浜蓮由岩井拳士朗出演；与孝史同为1年级的中国留学生リン・コウメイ由工藤綾乃出演。此外，山本涼介、小木茂光、芳本美代子、田中美奈子、渡边哲、大和田伸也等参演本作。

《投资者Z》讲述了升入全国前列的重点学校道塾学园的主人公财前孝史，加入了学校的秘密组织“投资部”，开始了“世界上最智慧最刺激的游戏”。漫画2013年至2017年在讲谈社旗下《morning》杂志连载，单行本全21卷发售中。

本作讲述了这样一个故事：位于北海道札幌市的道塾学园是全日本首屈一指的高升学率私立男子中高一贯校，由煤矿开采和渔业发财的符号藤田金七所创立。根据他的方针，立校以来便不收取学生和其家人的费用。在入学考试中以满分的成绩考上道塾学园的财前孝史在第一天放学后想加入棒球部的活动，这时一个声称要带他去棒球部的前辈来到他面前。然而，他们去的地方却是学校图书馆深处的地下室。在那里有正在打麻将的一些学生，并自称是赚取学校运营资金的投资部

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