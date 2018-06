超人气偶像企划Lovelive!系列的《Love Live! Sunshine!!》在6月9日举行的「Love Live! Sunshine!! Aqours 3rd LoveLive! Tour ~WONDERFUL STORIES~」演唱会上宣布即将制作剧场版动画,标题确定为《Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow》,预计在2019年1月4日上映。

而下一次活动「「Love Live! Sunshine!! Aqours 4th Love Live! ~Sailing to the Sunshine~」将会在11月17~18日于东京巨蛋举行。