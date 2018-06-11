动画《KING OF PRISM》即将推出全新剧场版及TV动画版

超人气系列《KING OF PRISM》，曾在2016年与2017年分别推出两部剧场版，还推出了真人舞台剧。而官方日前在日本「アリーナ立川立飞」举办的「KING OF PRISM Rose Party 2018」活动上宣布，即将制作全新第3弹作品分别为剧场版电影及TV动画，预计2019年春季播出。

TV动画预计全12话，在动画播出前将以剧场编辑版的方式在日本电影院上映，1部含有3话的内容，共4部剧场版。新作由「菱田正和（青叶让）」兼任监督与系列构成，CG导演为「乙部善弘」，星光表演的演出由「京极尚彦」负责，动画由「龙之子制作公司」负责制作。





【制作团队】

监 督：菱田正和

系列构成：青叶譲

CG 导 演：乙部善弘

角色原案＆设计：松浦麻衣

星光表演演出：京极尚彦

音 乐：石塚玲依

音乐製作：avex pictures

音响监督：长崎行男

动画製作：龙之子製作公司





【声优】

一条新：寺岛惇太

太刀花雪之丞：齐藤壮马

香贺美大河：畠中祐

十王院驱：八代拓

鹰梁凑：五十嵐雅

西园寺雷欧：永塚拓马

凉野结：内田雄马

如月琉铱：苍井翔太

大和亚歷山大：武内骏辅

高田马场乔治:杉田智和

神滨幸司：柿原彻也

速水浩：前野智昭

仁科一月：増田俊树

冰室圣：关俊彦

黑川冷：森久保祥太郎

山田辽：浪川大辅

法月仁：三木眞一郎



