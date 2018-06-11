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动画《KING OF PRISM》即将推出全新剧场版及TV动画版

资讯 菜菜 2018年06月11日 18:23

超人气系列《KING OF PRISM》，曾在2016年与2017年分别推出两部剧场版，还推出了真人舞台剧。而官方日前在日本「アリーナ立川立飞」举办的「KING OF PRISM Rose Party 2018」活动上宣布，即将制作全新第3弹作品分别为剧场版电影及TV动画，预计2019年春季播出。

动画《KING OF PRISM》即将推出全新剧场版及TV动画版 资讯

TV动画预计全12话，在动画播出前将以剧场编辑版的方式在日本电影院上映，1部含有3话的内容，共4部剧场版。新作由「菱田正和（青叶让）」兼任监督与系列构成，CG导演为「乙部善弘」，星光表演的演出由「京极尚彦」负责，动画由「龙之子制作公司」负责制作。


【制作团队】

 监    督：菱田正和

 系列构成：青叶譲

CG 导 演：乙部善弘

 角色原案＆设计：松浦麻衣

 星光表演演出：京极尚彦

 音    乐：石塚玲依

 音乐製作：avex pictures

音响监督：长崎行男

 动画製作：龙之子製作公司


声优

 一条新：寺岛惇太

 太刀花雪之丞：齐藤壮马

 香贺美大河：畠中祐

 十王院驱：八代拓

 鹰梁凑：五十嵐雅

 西园寺雷欧：永塚拓马

 凉野结：内田雄马

 如月琉铱：苍井翔太

 大和亚歷山大：武内骏辅

 高田马场乔治:杉田智和

 神滨幸司：柿原彻也

 速水浩：前野智昭

 仁科一月：増田俊树

 冰室圣：关俊彦

 黑川冷：森久保祥太郎

 山田辽：浪川大辅

 法月仁：三木眞一郎


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