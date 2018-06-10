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动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开

资讯 十月轻舞 2018年06月10日 16:16
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       动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开。

动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开 资讯 第1张

       此次公开的主视觉图梶裕贵配音的神名千寻等五人登场。千寻和白木优羽莉的角色人设图一并公开。动画将于7月13日起在TOKYO MX等台播出。

动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开 资讯 第2张

动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开 资讯 第3张

       《LORD of VERMILION红莲之王》改编自Square Enix旗下的同名卡牌MOBA类游戏，动画由Asread与tear studio负责制作。

动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开 资讯 第4张

动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开 资讯 第5张

故事简介

       舞台为2030年的东京。东京近郊一带突然观测到了高频共鸣音，同时城市也被红雾给包围。

       接着，听到那个声音后无论是动物还是人都会失去意识。随着首都功能的麻痹，政府暂时转移到大阪，并推测引起该现象的罪魁祸首应该是不明真身的病毒，进一步担心此为流行性病毒，于是封锁了东京。但是，自这个“大共鸣”6天后，失去意识的人们像什么事都没发生一样地醒了。

       之后，封锁都市·东京逐渐恢复了作为城市的功能，但以那天为界，各种“异常事件”开始发生，人们相继地被进一步被非日常给侵蚀。

       其中，解放隐藏在血中的力量的年轻人们，朝着“英血之器”觉醒——

       他们被彼此的力量所吸引，不容分说地相遇，心灵相通，相互收割性命，逐渐被残酷命运的环链给吞噬。

动画《LORD of VERMILION红莲之王》主视觉图公开 资讯 第6张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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