Hi, 请登录

八神浩树漫画《保龄球女神》即将完结

资讯 musquall 2018年06月06日 11:22

      今日出版的讲谈社杂志《月刊少年Magazine》7月刊透露，漫画家八神浩树将在7月6日出版的杂志8月刊上完结其漫画《保龄球女神（日语：トキワボウルの女神さま）》。

八神浩树漫画《保龄球女神》即将完结 资讯

      八神于讲谈社杂志《月刊少年Magazine》2017年6月刊开始连载这部漫画，漫画单行本第三卷将在6月15日出版。漫画讲述女子高中生常盘枫希望重振保龄球馆的青春物语。神秘少年沖尾屡次出现在保龄球馆中，当得知他是自己学校的后辈，枫马上邀请他去打保龄球。转动保龄球的声音、撞击的声音，正式拉开了新的青春幕布。

      八神浩树的代表作是体育漫画《灌篮少年》。八神于讲谈社杂志《月刊少年Magazine》1989年7月刊至1997年2月刊连载这部漫画。之后，他于杂志1997年3月刊至1997年6月号连载《灌篮少年国中篇》，杂志1997年8月刊至2008年12月号连载《灌篮少年ACT2》，杂志2009年1月刊至2016年1月号连载《灌篮少年ACT3》，杂志2016年3月刊至2017年2月号连载《灌篮少年特别篇》。漫画也曾被改编成TV版动画，于2003年播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论