八神浩树漫画《保龄球女神》即将完结

今日出版的讲谈社杂志《月刊少年Magazine》7月刊透露，漫画家八神浩树将在7月6日出版的杂志8月刊上完结其漫画《保龄球女神（日语：トキワボウルの女神さま）》。



八神于讲谈社杂志《月刊少年Magazine》2017年6月刊开始连载这部漫画，漫画单行本第三卷将在6月15日出版。漫画讲述女子高中生常盘枫希望重振保龄球馆的青春物语。神秘少年沖尾屡次出现在保龄球馆中，当得知他是自己学校的后辈，枫马上邀请他去打保龄球。转动保龄球的声音、撞击的声音，正式拉开了新的青春幕布。



八神浩树的代表作是体育漫画《灌篮少年》。八神于讲谈社杂志《月刊少年Magazine》1989年7月刊至1997年2月刊连载这部漫画。之后，他于杂志1997年3月刊至1997年6月号连载《灌篮少年国中篇》，杂志1997年8月刊至2008年12月号连载《灌篮少年ACT2》，杂志2009年1月刊至2016年1月号连载《灌篮少年ACT3》，杂志2016年3月刊至2017年2月号连载《灌篮少年特别篇》。漫画也曾被改编成TV版动画，于2003年播出。





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